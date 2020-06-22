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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на рисовой бумаге

На диване в кабинете российского президента Владимира Путина находится его портрет, который был передан лидеру РФ из Японии.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Изображение выполнено с использованием особой техники на рисовой бумаге, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это передали из Японии. В одной из префектур Японии сделали такой его портрет особой техникой, особой древней техникой, на рисовой бумаге», — рассказал Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря по какой причине этот портрет лежит на диване три года.

Песков пояснил, что Путин считает, что место портрета именно там, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь напомнил, что кабинет является личным пространством президента.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» был показан черный кожаный диван в кабинете Путина, на котором лежал его портрет. На это обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, пишет News.ru.

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