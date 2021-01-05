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Политика

Песков рассказал о «жестокости» и «беспощадности» Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в интервью Владимиру Соловьеву о том, имеет ли место жестокость в поведении главы государства.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
http://kremlin.ru

Так, говоря о том, не является ли Владимир Путин жестоким человеком, Дмитрий Песков отметил: «Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный».

Также пресс-секретарь национального лидера отметил, что Путин с годами стал более непримирим к некоторым качествам людей.

«Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям, он стал гораздо более непримирим к некомпетентности», — подчеркнул Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что сам сталкивался с критикой Владимира Путина в свой адрес и добавил, что после этого «жить сразу не хочется».

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