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Политика

Песков резко высказался об отношениях с Европой

«Москва не собирается терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснить свою точку зрения Европе», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
kremlin.ru

«Путин сегодня говорил, что нам нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию нашим партнерам. Конечно же, хамства терпеть никто не собирается, и об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в тоже время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя», — сказал Песков в эфире «Первого канала».

Он отметит, что у России с Германией есть определенные сложности и «определенный раздражитель». «Но все равно, скажем так, работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то иллюминировать все равно надо сообща», — заявил он. Однако, к сожалению, попытки совместно работать над этим пока не получились, заключил Песков.

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