Песков резко высказался об отношениях с Европой

«Путин сегодня говорил, что нам нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию нашим партнерам. Конечно же, хамства терпеть никто не собирается, и об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в тоже время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя», — сказал Песков в эфире «Первого канала».

Он отметит, что у России с Германией есть определенные сложности и «определенный раздражитель». «Но все равно, скажем так, работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то иллюминировать все равно надо сообща», — заявил он. Однако, к сожалению, попытки совместно работать над этим пока не получились, заключил Песков.