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21 августа 16°C

Песков высказался о радиоактивном облаке после взрыва под Северодвинском

Разговоры о радиоактивном облаке над Северодвинском абсурдны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Сама по себе формулировка достаточно абсурдна», — заявил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин получает все данные по аварии. Он рекомендовал ориентироваться на заявление президента о том, что никакой опасности нет.

«Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. <…> Мы серьезных изменений там не видим», — сказал президент РФ, добавив, что власти принимают «превентивные меры», а все погибшие и пострадавшие в результате аварии будут представлены к госнаградам.

20 августа стало известно о том, что четыре станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере в России, перестали передавать свои данные в Международный центр данных в Вене. Среди них — станция контроля радиации, расположенная в Алтайском крае.

Позднее появилась информация о том, что две российские радионуклидные станции в Якутии и на Чукотке возобновили передачу данных, пишет polit.ru. Об этом сообщил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Радиоактивное облако

Между тем исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо опубликовал в своем микроблоге карту распространения радиационного шлейфа.

На ней изображено дисперсионное моделирование гипотетических частиц после аварии 8 августа.

«Воздушная масса этих частиц увеличивается со временем, поскольку ветры рассеивают их через несколько дней», — отмечает Зербо.

Судя по изображению, большая часть облака после взрыва могла переместиться на Урал, Западную Сибирь и Казахстан.

Взрыв на полигоне произошел при испытании ракеты нового типа под Северодвинском 8 августа. Погибли пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».

Эксперты после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения

Станции мониторинга

Станции мониторинга — часть международной сети, которая состоит из сотен объектов, созданных для контроля соблюдения положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний во всем мире. Страны-участницы соглашения, среди которых есть и Россия, несут ответственность за эксплуатацию мониторинговых станций.

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