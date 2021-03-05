Песков затаился и не назвал «заморского гостя» президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал иностранного собеседника российского лидера Владимира Путина, с которым тот встречался 3 марта, сообщает ТАСС.

«Я не знаю, это была личная встреча», — пояснил журналистам официальный представитель Кремля.

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 4 марта Путин рассказал, что его знакомый иностранец удивился оживленной Москве на фоне «закрытых» крупных городов Европы во время пандемии.

Президент добавил, что совсем поздно вечером 3 марта в Кремле «встречался с одним своим знакомым, коллегой», пишет bfm.ru.