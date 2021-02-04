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Политика

Песков заявил, что в стране нет репрессий

В России нет никаких репрессий, а есть меры, которые полиция применяет в отношении нарушителей закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.
altapress.ru

Официальный представитель Кремля уточнил, что такие меры принимаются в отношении участников незаконных акций, отмечает «Интерфакс».

Так Песков ответил на слова журналистов о том, что в истории новой России сейчас произошли массовые репрессии, поскольку по всей стране тысячи задержанных. Пресс-секретарь Путина назвал такую реакцию представителей СМИ «эмоциональной».

По словам Пескова, кто-то участвовал в несогласованных акциях по собственному желанию, а кто-то стал жертвой подстрекателей, пишет bfm.ru. Эти люди были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии.

И добавил — добавил, что во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников полиции, что «стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер».

23 и 31 января во многих городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности, по данным правозащитников, было задержано около 10 тыс человек. Возникали потасовки между протестантами и силовиками.

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