Песков заявил, что в стране нет репрессий

В России нет никаких репрессий, а есть меры, которые полиция применяет в отношении нарушителей закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что такие меры принимаются в отношении участников незаконных акций, отмечает «Интерфакс».

Так Песков ответил на слова журналистов о том, что в истории новой России сейчас произошли массовые репрессии, поскольку по всей стране тысячи задержанных. Пресс-секретарь Путина назвал такую реакцию представителей СМИ «эмоциональной».

По словам Пескова, кто-то участвовал в несогласованных акциях по собственному желанию, а кто-то стал жертвой подстрекателей, пишет bfm.ru. Эти люди были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии.

И добавил — добавил, что во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников полиции, что «стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер».

23 и 31 января во многих городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности, по данным правозащитников, было задержано около 10 тыс человек. Возникали потасовки между протестантами и силовиками.