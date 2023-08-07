Песков заявил, что выборы президента можно не проводить, потому что победит Путин

В статье NYT приводилась следующая цитата Пескова:
«Наши президентские выборы это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия <...> Господин Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов».
Когда РБК попросили Пескова прокомментировать цитату, тот ответил, что вроде бы газета привела слова так, да не так. Пресс-секретарь президента уверен, что Путин победит.
А про выборы он сказал так: хотя они являются требованием демократии, теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран.
Песков считает, что NYT переврала его слова.