Песков заявил о роли «химии» между Путиным и мировыми лидерами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в отношениях со своими зарубежными коллегами, каким бы дружескими эти отношения ни были, никогда не отступит от национальных интересов. Заявления Пескова прозвучали в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, пишет РБК.

«Я не знаю, насколько может существовать „химия“ между главами государств. Никакая „химия“ не заставит президента отступать от своих национальных интересов», — приводит слова Пескова ТАСС.



В качестве примера пресс-секретарь главы государства привел дружеские отношения Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. «Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко, бескомпромиссно спорили по текущим вопросам — будь то международная повестка дня или двусторонние отношения», — заметил Песков.

Говоря о том, есть ли «химия» в отношениях Путина и президента США Дональда Трампа, Песков сказал: «Не думаю. Пока не было возможности».



