Трамп обвинил Путина в причастности к отравлениям и убийствам

По словам президента США, он в общении с Владимиром Путиным ведет себя жестоко, а также не исключает, что глава российского государства может быть лично причастен к убийствам и отравлениям, передает ТВ «Центр».

В интервью телекомпании CBS Трамп заявил, что был «предельно жесток» в личном общении с Путиным на переговорах в Хельсинки 16 июля.

Президент США напомнил, что, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, предоставил Украине наступательное вооружение. При этом Обама, по его словам, «отдал России часть Украины».

Кроме того, Трамп допустил попытки РФ и Китая повлиять на выборы в США, но при этом назвал влияние Пекина «более серьезной проблемой».

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсуждали пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Особое внимание лидеры уделили ситуации на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбе с терроризмом.

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться также в Финляндии в начале 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. Предположительно, встреча может состояться 14 февраля, в День всех влюбленных.