Трамп: «Мы с Ким Чен Ыном влюбились друг в друга»

«Я был жестким, и он тоже, мы шагали то вперед, то назад, а потом влюбились друг в друга. Он писал мне красивые письма, отличные письма», — сказал лидер США.
После такого громкого высказывания президент Штатов заявил, что СМИ, скорее всего, снова превратно истолкуют его слова и назовут их «непрезидентскими», пишет ТАСС. «Трамп сказал, что они влюбились, как ужасно», — поддразнил он прессу.
Лидер Америки также обратил внимание, что после их встречи с Ким Чен Ыном Северная Корея больше не проводит ядерные испытания.
Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. Они подписали документ, который американский президент назвал «важным, всеобъемлющим и подробным».
В апреле 2018 года лидер США признавался в том, что у него особые отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трамп несколько раз обнимал его, расцеловывал в щеки, а однажды даже смахнул с него перхоть.