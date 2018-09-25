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Секретный агент признался, что Трамп «заманивал» Путина на встречу красивыми женщинами

Президент США Дольнад Трамп при проведении в России конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году направил президенту РФ Владимиру Путину приглашение, в котором в качестве «приманки» в конце письма написал о присутствии «большого числа красивых женщин», пишет британское издание The Independent.

Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018.
Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018.
kremlin.ru

Музыкальный продюсер Роб Голдстоун отметил, что письмо Путину было написано в «неподражаемой манере» Трампа. В досье на Трампа бывшего агента английской разведки МИ-6 Кристофера Стила утверждается, что в эту поездку будущий президент США проводил время в отеле с проститутками, пишет Газета.Ru.

«Я не знаю было это или нет… все возможно, но, насколько мне известно, ночью, о которой идет речь, Трамп должен был пять или шесть часов поспать для того, чтобы быть готовым к нашей видеосъемке ранним утром и затем длинному дню», — рассказал газете Роб Голдстоун.

Что бы ни произошло во время пребывания Трампа в Москве, теперь это является частью расследования специального прокурора США Роберта Мюллера.

Тем не менее в 2013 году Трамп и Путин лично так и не встретились.

Ночь перед конкурсом

Мисс Вселенная 2013 прошел 9 ноября 2013 года в подмосковном Красногорске. Данные слежения за авиаперелетами показали, что в 2013 году Дональд Трамп провел ночь в Москве перед конкурсом «Мисс Вселенная», хотя сам он ранее это отрицал, сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию сервиса FlightAware.

Дональд Трамп c 1996 по 2015 год был совладельцем организации Miss Universe Organization вместе с телекомпанией National Broadcasting Company (Эн-би-си).

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