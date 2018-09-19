Напутствие: Путин призвал Томенко и других губернаторов не закрываться от людей

18 сентября в Кремле президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными руководителями регионов призвал избранных губернаторов не закрываться от граждан, имеющих другую точку зрения и голосовавших за других кандидатов, сообщает пресс-служба Кремля. На встрече с главой государства был губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов», — заявил Путин.

На прошедших выборах граждане не только отдали свои голоса за тех или иных кандидатов, также «они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. И это очень важно», — рассказал глава государства.

«Ваша задача как избранных глав субъектов федерации — услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их», — сказал президент РФ.

«Понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов», — сказал Путин.

Губернаторские цели

Российский лидер обозначил цели, которые стоят перед избранными главами регионов.

«Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. Чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток», — заявил Путин.

Детские сады и уютные скверы

Президент пожелал, чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы и парки, скверы.

Также Владимир Путин обратился к избранным руководителям регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу.