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СМИ: Трамп готов ударить по позициям России в Сирии

Президент США Дональд Трамп думает, наносить ли американским силам удары по российским и иранским войскам, если в Сирии начнутся атаки против правительственных сил. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
kremlin.ru

Как передает РИА Новости, Вашингтон полагает, что президент Сирии Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор в операции по освобождению Идлиба от боевиков. Если это произойдет, американцам нужно будет ответить.

Газета сообщает, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео просили своих российских коллег гарантировать, что химическое оружие не будет применено в Идлибе, пишет ТАСС.

В публикации также утверждается, что «Россия отвергла предупреждения США и заявила, что силы оппозиции в Сирии могут применить химическое оружие против мирных жителей, чтобы спровоцировать ответ со стороны США».

Что происходит в Сирии?

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Если Дамаск восстановит контроль над провинцией, это станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

25 августа в Минобороны РФ заявили, что боевики при активном участии британских спецслужб хотят инсценировать будто правительственные силы применяют в Идлибе химическое оружие против мирных жителей. Провокация должна послужить очередным поводом для США, Великобритании и Франции нанести ракетно-авиационный удар по государственным и экономическим объектам Сирии.

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