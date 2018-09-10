СМИ: Трамп готов ударить по позициям России в Сирии

Президент США Дональд Трамп думает, наносить ли американским силам удары по российским и иранским войскам, если в Сирии начнутся атаки против правительственных сил. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Как передает РИА Новости, Вашингтон полагает, что президент Сирии Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор в операции по освобождению Идлиба от боевиков. Если это произойдет, американцам нужно будет ответить.

Газета сообщает, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео просили своих российских коллег гарантировать, что химическое оружие не будет применено в Идлибе, пишет ТАСС.

В публикации также утверждается, что «Россия отвергла предупреждения США и заявила, что силы оппозиции в Сирии могут применить химическое оружие против мирных жителей, чтобы спровоцировать ответ со стороны США».

Что происходит в Сирии?

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Если Дамаск восстановит контроль над провинцией, это станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

25 августа в Минобороны РФ заявили, что боевики при активном участии британских спецслужб хотят инсценировать будто правительственные силы применяют в Идлибе химическое оружие против мирных жителей. Провокация должна послужить очередным поводом для США, Великобритании и Франции нанести ракетно-авиационный удар по государственным и экономическим объектам Сирии.