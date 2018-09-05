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Сирия подверглась нескольким ракетным ударам. Пишут и об атаке ВКС по Идлибу

4 сентября территория Сирии в провинциях Тартус и Хама была обстреляна ракетами, выпущенными с израильских самолетов. По данным ПВО арабской республики, атака была успешно отражена, передает РИА Новости. Вместе с тем, сирийский портал Orient News, сообщает, что в этот же день российские ВКС якобы нанеси удар по позициям боевиков в Идлибе, сообщает РБК.

Взрыв в Сирии.
Взрыв в Сирии.
Из открытых источников.

По данным медиков, из-за израильского обстрела погиб один человек, четверо ранены.

На Orient News опубликована видеозапись, на которой якобы рассказывается о последствиях российского авианалета на город Мембель в провинции Идлиб. На кадрах можно увидеть несколько поврежденных зданий, а также десятки пожарных, которые пытаются потушить пожар, возникший после авианалета, сообщает РБК.

Пока официальные представители Минобороны РФ не сообщали об ударе по Идлибу. А вот зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что Россия должна на всех уровнях потребовать от Израиля прекратить бомбить Сирию.

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