Сирия подверглась нескольким ракетным ударам. Пишут и об атаке ВКС по Идлибу

По данным медиков, из-за израильского обстрела погиб один человек, четверо ранены.
На Orient News опубликована видеозапись, на которой якобы рассказывается о последствиях российского авианалета на город Мембель в провинции Идлиб. На кадрах можно увидеть несколько поврежденных зданий, а также десятки пожарных, которые пытаются потушить пожар, возникший после авианалета, сообщает РБК.
Пока официальные представители Минобороны РФ не сообщали об ударе по Идлибу. А вот зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что Россия должна на всех уровнях потребовать от Израиля прекратить бомбить Сирию.