Поселок в Сибири решили переименовать в Сирию, чтобы добиться гуманитарной помощи

Автором инициативы стал местный житель Сергей Жаворонков, пишет «Сибирь.Реалии». Мужчина заявил, что такая смена названия даст сибирякам право просить правительство страны о гуманитарной помощи.
«У нас же катастрофа, понимаете? А деньгами в нашей стране поддерживают только Сирию», — поделился Жаворонков.
По его словам, в Бунгуре не осталось даже школы.
«Ничего нет, только кладбище есть», — заключил он.
Угольная пыль с ближайшего разреза, перебои с электричеством и водой — с этими проблемами жителям поселка приходится сталкиваться постоянно. «Разруха у нас не меньше, чем там <в Сирии>, а внимание к нам вообще нулевое», — сокрушается мужчина, пишет ura.ru.