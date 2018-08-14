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Поселок в Сибири решили переименовать в Сирию, чтобы добиться гуманитарной помощи

Жители кузбасского поселка Бунгур выступили с идеей его переименования в Сирию. Только таким способом им удастся получить помощь от властей, уверены жители.

Уголь.
Уголь.
Михаил Хаустов

Автором инициативы стал местный житель Сергей Жаворонков, пишет «Сибирь.Реалии». Мужчина заявил, что такая смена названия даст сибирякам право просить правительство страны о гуманитарной помощи.

«У нас же катастрофа, понимаете? А деньгами в нашей стране поддерживают только Сирию», — поделился Жаворонков.

По его словам, в Бунгуре не осталось даже школы.

«Ничего нет, только кладбище есть», — заключил он.

Угольная пыль с ближайшего разреза, перебои с электричеством и водой — с этими проблемами жителям поселка приходится сталкиваться постоянно. «Разруха у нас не меньше, чем там <в Сирии>, а внимание к нам вообще нулевое», — сокрушается мужчина, пишет ura.ru.

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