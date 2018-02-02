Внезапно. В Барнауле самые дешевые продукты в Сибири

В Барнауле продают одни из самых дешевых продуктов в Сибири. Такой вывод можно сделать из анализа средних цен на основные продукты питания в сибирских регионах. В конце января 2018 года специалисты Томскстата сравнили потребительские корзины сибирских столиц. Оказалось, что 16 продуктов из 28 в Барнауле оказались самыми дешевыми и приближенными к минимальной цене.
Среди дешевых продуктов, которые можно купить в Барнауле, — подсолнечное масло, свинина, маргарин, сметана, куриные яйца, сахар, пшеничная мука, хлеб из ржаной муки, пшено и картофель. Все эти товары, согласно данным Алтайкрайстата, стали дешевле в январе 2018 года, по сравнению с аналогичными периодом 2017 года.
А ряд продуктов, которые продают в Барнауле, незначительно дешевле, чем в других города Сибири. К примеру, сливочное масло дешевле "барнаульского" можно купить в Томске, а яблоки — в Омске.
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Ранее altapress.ru писал, что Алтайский край вошел в число сибирских регионов с самыми низкими зарплатами. По данным Новосибирскстата, средний заработок в регионе составил 22 119 рублей. При этом больше всего зарабатывают красноярцы — 39 906 рублей и томичи — 37 488 рублей.
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