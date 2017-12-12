Ученые назвали загрязненные радиацией регионы Сибири

Исследователи пришли к выводу, что "опасного загрязнения радионуклидами на территории юга Западной Сибири и Сибири в целом нет". Исключение — территории, примыкающие к Северску — закрытому городу в Томской области, где находятся предприятия ядерного цикла. Также следы загрязнения обнаружены в зонах, пострадавших в результате аварий или схожей активности.

Александр Сысо,

директор Института почвоведения и агрохимии СО РАН, доктор биологических наук:

— Следы былых загрязнений имеются, потому что юг Западной Сибири подвергался воздействию Семипалатинского полигона, они накрывали Горный Алтай, Алтайский край. До юга Западной Сибири доходили даже следы взрыва на Новой Земле, хотя гораздо больше они захватывали север Западной Сибири.

Ученый рассказал, что повышенное содержание радионуклидов до сих пор фиксируется в оленьем корме и мясе самих оленей. Но их уровень "на порядок ниже допустимого" и официально считается безопасным. В качестве пример Александр Сысо привел Омскую область, где было принято решение не проверять сельхозпродукцию на загрязнение радионуклидами. Необходимости в ней нет, а стоимость такой проверки достаточно высока, и она сказывается в итоге на цене продукции.

Ранее в ряде европейских стран зафиксировали повышенную концентрацию радиоактивного изотопа рутений-106. Специалисты делали вывод, что облако с радиоактивными изотопами могло прийти с Урала. Специалист по развитию ядерной энергетики рассказал altapress.ru, что доза рутения содержащаяся в воздухе в Республике Алтай , никакой опасности не представляет и связано это с природным радоном. Но однако, по данным республиканского Роспотребнадзора, радиационная обстановка в регионе в 2016 году была напряженной из-за высокого уровня природного облучения радоном.