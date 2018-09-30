Читайте нас в соцсетях
30 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Политика
120

Министр внутренних дел США пригрозил России морской блокадой

США могут устроить России морскую блокаду, если возникнет необходимость помешать поставкам российских энергоносителей в страны Ближнего Востока. Об этом заявил министр внутренних дел страны Райан Зинке, сообщает Washington Examiner.

США.
США.
СС0

Чиновник считает, что для российской экономики единственным источником дохода является продажа энергоносителей. Он заявил, что Россия проводит на Ближнем Востоке активную политику, чтобы продавать там нефть и газ, как она делает это в Европе,

«У нас есть возможность, благодаря ВМС, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок», — цитирует Зинке РИА Новости.

Министр отметил, что похожая ситуация обстоит с Ираном. По его мнению, есть два варианта ее решения: военный и экономический.

«Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, который заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы. Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа», — подытожил Зинке.

На мероприятии министр объяснял, что сланцевый бум и метод добычи газа путем создания гидравлического разлома дали США преимущество перед их конкурентами на энергетическом рынке — Россией и Ираном — и сделали Штаты менее зависимыми от иностранных источников энергии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка