Министр внутренних дел США пригрозил России морской блокадой

Чиновник считает, что для российской экономики единственным источником дохода является продажа энергоносителей. Он заявил, что Россия проводит на Ближнем Востоке активную политику, чтобы продавать там нефть и газ, как она делает это в Европе,
«У нас есть возможность, благодаря ВМС, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок», — цитирует Зинке РИА Новости.
Министр отметил, что похожая ситуация обстоит с Ираном. По его мнению, есть два варианта ее решения: военный и экономический.
«Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, который заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы. Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа», — подытожил Зинке.
На мероприятии министр объяснял, что сланцевый бум и метод добычи газа путем создания гидравлического разлома дали США преимущество перед их конкурентами на энергетическом рынке — Россией и Ираном — и сделали Штаты менее зависимыми от иностранных источников энергии.