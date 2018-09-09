В США признали, что неправильно истолковали переписку Марии Бутиной о якобы интимных услугах

Ранее в прокуратуре полагали, что Мария Бутина предлагала секс в обмен «на должность в организации, представляющей особый интерес». Это утверждение подхватили американские СМИ. Защита россиянки отрицала обвинение.
Несмотря на признание ошибки, прокуратура считает, что Бутина должна оставаться под стражей.
29-летнюю Марию Бутину, родившуюся и получившую образование в Барнауле, задержали в Вашингтоне 15 июля. Следствие в США полагает, что девушка способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. 18 июля ее арестовали.