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В США признали, что неправильно истолковали переписку Марии Бутиной о якобы интимных услугах

Прокуратура в США признала, что уроженка Барнаула Мария Бутина, которую обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, не предлагала интимные услуги в обмен на должность. Этот вывод был сделан на основе переписки, которую истолковали неправильно, пишет РИА Новости.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

Ранее в прокуратуре полагали, что Мария Бутина предлагала секс в обмен «на должность в организации, представляющей особый интерес». Это утверждение подхватили американские СМИ. Защита россиянки отрицала обвинение.

Несмотря на признание ошибки, прокуратура считает, что Бутина должна оставаться под стражей.

29-летнюю Марию Бутину, родившуюся и получившую образование в Барнауле, задержали в Вашингтоне 15 июля. Следствие в США полагает, что девушка способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. 18 июля ее арестовали.

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