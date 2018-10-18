Путин считает, что трагедия в Керчи произошла из-за соцсетей, глобализации и «лжегероев»

Президент России считает, что трагедия в Керчи, где погибли десятки человек — результат глобализации, пишет « Российская газета ». По мнению Владимира Путина, по всему миру молодёжь «хватает суррогат героизма» из-за неустойчивой психики и отсутствия полезного и интересного контента.

С таким мнением президент выступил 18 октября в разговоре на валдайском форуме. Эксперты «Валдая» пришли к выводу, что мир трансформируется, но утрачивается понимание, на каких основах он может быть дальше построен. Один из примеров неуправляемости — трагедия в Керченском колледже.

«Это в том числе, судя по всему, результат глобализации», — заметил Владимир Путин и добавил, что в соцсетях сейчас создаются целые сообщества, пропагандирующие идеологию насилия. В результате чего «молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают».

По мнению президента, всё началось в школах США. «Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. А они хватают вот этот суррогат героизма», — подчеркнул Путин.

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. 21 человек погиб, десятки пострадали, пятеро в коме. Выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент. Полиция установила личность молодого человека. В Керчи введен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. В Крыму объявлен трехдневный траур.