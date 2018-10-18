Министр здравоохранения рассказала о состоянии пострадавших в Керчи

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, в каком состоянии находятся люди, пострадавшие при взрыве в Керченском политехническом колледже. По данным Скворцовой, из 68 пострадавших 19 скончались, пятеро в коме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Скворцова рассказала, что в Керченском колледже 17 октября пострадали 68 человек, из них 19 погибли, шесть человек получили амбулаторную помощь, остальные в стационарах. 10 человек находятся в реанимации. «Из десяти реанимационных больных пять — в коматозном состоянии, они все перенесли операции — сообщает министр, — У них травматический и геморрагический шок, повреждены крупные сосуды, большая кровопотеря».

«Наша задача — к утру попытаться стабилизировать состояние этих пациентов», — подчеркнула Вероника Скворцова и добавила, что медицинская служба Керчи «очень хорошо сработала», проведя первые хирургические обработки и противошоковую терапию.

Что произошло в Керчи

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв устройство. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа. Полиция установила личность молодого человека. Он покончил с собой. В Керчи введен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. В Крыму объявлен трехдневный траур.