Установлена личность устроившего взрыв в Керченском колледже

«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков», говорится в сообщении.
«Потенциальный убийца покончил с собой. Тело убийцы обнаружено непосредственно в библиотеке на 2-м этаже», сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА «Новости». Мотивы студента сейчас устанавливаются.
Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о нападении на колледж. Теперь дело расследуется по статье об умышленном убийстве двух и более лиц.
Что произошло в Керчи
17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По уточненным данным погибли 18 человек, более 50 пострадали. Большинство погибших — дети.