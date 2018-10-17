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17 октября
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Установлена личность устроившего взрыв в Керченском колледже

Правоохранительные органы установили личность молодого человека, устроившего стрельбу в керченском колледже. Он покончил с собой, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

В Керченском колледже произошел взрыв.
В Керченском колледже произошел взрыв.
Керчь.фм.

«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков», говорится в сообщении.

«Потенциальный убийца покончил с собой. Тело убийцы обнаружено непосредственно в библиотеке на 2-м этаже», сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА «Новости». Мотивы студента сейчас устанавливаются.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о нападении на колледж. Теперь дело расследуется по статье об умышленном убийстве двух и более лиц.

Что произошло в Керчи

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По уточненным данным погибли 18 человек, более 50 пострадали. Большинство погибших — дети.

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