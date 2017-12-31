ФСБ задержала организатора теракта в петербургском "Перекрестке"

В пресс-службе ведомства рассказали, что 30 декабря сотрудники ФСБ установили и задержали организатора и исполнителя взрыва самодельной бомбы в торговом зале магазина "Перекресток". Им оказался 35-летний житель Петербурга Дмитрий Лукьяненко.

Подозреваемого передали в Следственный комитет. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. "Фонтанка" опубликовала видео разговора подозреваемого с сотрудниками ФСБ.

Своим мотивом подозреваемый называет личную неприязнь, которую испытывает к школе "Дэир" (Дальнейшее энерго-информационное развитие, семинары по повышению благосостояния и улучшению здоровья).

По данным источника "Интерфакса", задержанный причисляет себя к националистическому оккультному движению New Age ("Новая эра"). Источник рассказал, что Лукьяненко употребляет наркотики.

27 декабря на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте Петербург произошел взрыв. Возле камер хранения магазина "Перекресток" сработало взрывное устройство с поражающими элементами, мощность которого составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек, 8 сейчас остаются в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Президент России Владимир Путин& назвал произошедшее терактом. А террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв.