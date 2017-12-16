Задержанный в Петербурге сторонник ИГ хотел взорвать Казанский собор

Предполагаемый сторонник "Исламского государства" (организация запрещена в России), которого задержали в Санкт-Петербурге, хотел взорвать Казанский собор, пишут РИА Новости.
В суде задержанный Евгений Ефимов рассказал, что 17 декабря планировал взорвать Казанский собор. Для этого он изготовил взрывчатку. Ефимова поместили под стражу до 13 февраля, его обвиняют по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".
Мужчина заявил, что раскаивается и готов изобличить сообщников. Задержанный объяснил суду, что находился под чужим влиянием.
Накануне ФСБ задержала в Петербурге семь сторонников ИГ, которые готовились совершить теракт 16 декабря. У них изъяли значительное количество взрывчатки, оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу, пишут "Известия".
Altapress.ru писал, что ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Москве. Их планировала совершить группировка выходцев из Средней Азии.
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