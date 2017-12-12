В Москве на Новый год террористы из Средней Азии готовили взрывы с участием смертников

Как рассказал Бортников, операция по задержанию злоумышленников прошла 11 декабря. Группировка готовилась к терактам с участием смертников. У задержанных нашли самодельные бомбы, огнестрельное оружие и патроны. Ликвидирована лаборатория по производству самодельных взрывчатых устройств.

9 декабря также была ликвидирована подобная группа. По словам главы ФСБ, руководство обеими бандами осуществляли из-за рубежа главари запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".