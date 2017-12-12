В Москве на Новый год террористы из Средней Азии готовили взрывы с участием смертников

Серию терактов, которую планировала группировка выходцев из Средней Азии в Москве предотвратили сотрудники ФСБ. Глава ведомства Александр Бортников сообщил, что преступники готовили взрывы на Новый год и во время выборов президента России в марте 2018-го, пишет Lenta.ru.
Как рассказал Бортников, операция по задержанию злоумышленников прошла 11 декабря. Группировка готовилась к терактам с участием смертников. У задержанных нашли самодельные бомбы, огнестрельное оружие и патроны. Ликвидирована лаборатория по производству самодельных взрывчатых устройств.
9 декабря также была ликвидирована подобная группа. По словам главы ФСБ, руководство обеими бандами осуществляли из-за рубежа главари запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
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