В ФСБ рассказали подробности об алтайском боевике, напавшем на пост полиции в Чечне

Сегодня, 13:18.
Жизнь

Один из нападавших на пост полиции в Чечне в ночь на 19 ноября родился и вырос в Алтайском крае. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на алтайское управление ФСБ.

Адам Цуцаев.
Адам Цуцаев. Фото: Страница Адама Цуцаева в vk.com.

По предварительный информации, Адам Цуцаев — не настоящее имя погибшего. Он был этническим чеченцем, родился и жил в Алтайском крае. Под влиянием радикальной религиозной пропаганды мужчина официально сменил имя и фамилию и в этом году уехал в Чечню. На странице Адама Цуцаева в одной из социальных сетей указано, что в 2005 году он окончил школу №118, а в 2014-м — АлтГУ по специальности "политология".

"Комсомольская правда" пишет, что мужчина мало общался с родственниками. Его мать умерла в прошлом году, а братья живут в Барнауле. По словам знакомых Адама Цуцаева, у него была фирма по сертификации товаров.

Одноклассник мужчины рассказал, что боевика раньше звали Андреем Борисовым.

Altapress. ru писал, что в ночь на 19 ноября террористы напали на пост полиции около села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни. Сотрудники полиции ликвидировали нападавших. Жертв среди личного состава удалось избежать. Один полицейский получил легкие травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

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