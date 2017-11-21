В ФСБ рассказали подробности об алтайском боевике, напавшем на пост полиции в Чечне

По предварительный информации, Адам Цуцаев — не настоящее имя погибшего. Он был этническим чеченцем, родился и жил в Алтайском крае. Под влиянием радикальной религиозной пропаганды мужчина официально сменил имя и фамилию и в этом году уехал в Чечню. На странице Адама Цуцаева в одной из социальных сетей указано, что в 2005 году он окончил школу №118, а в 2014-м — АлтГУ по специальности "политология".

"Комсомольская правда" пишет, что мужчина мало общался с родственниками. Его мать умерла в прошлом году, а братья живут в Барнауле. По словам знакомых Адама Цуцаева, у него была фирма по сертификации товаров.

Одноклассник мужчины рассказал, что боевика раньше звали Андреем Борисовым.

Altapress. ru писал, что в ночь на 19 ноября террористы напали на пост полиции около села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни. Сотрудники полиции ликвидировали нападавших. Жертв среди личного состава удалось избежать. Один полицейский получил легкие травмы. Ему оказали медицинскую помощь.