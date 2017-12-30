ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Петербурге

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельности террористов.
По данным ассоциированного с ИГ информагенства Amaq, к взрыву в"Перекрестке" причастен отряд Амнията — "службы безопасности" исламских экстремистов. Доказательств причастности к произошедшему в ИГ не предъявили.
28 декабря президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в торговом центре Санкт-Петербурга терактом.
Напомним, 27 декабря вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. При взрыве в супермаркете Санкт-Петербурга пострадали в общей сложности 13 человек.
Ситуация перешла под контроль Национального антитеррористического комитета (НАК).
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