В Санкт-Петербурге в камере хранения супермаркета взорвалась бомба с поражающими частицами

Последствия взрыва в "Пятерочке". Фото: nac.gov.ru. Последствия взрыва в "Пятерочке". Фото: nac.gov.ru. Последствия взрыва в "Пятерочке". Фото: nac.gov.ru. Последствия взрыва в "Пятерочке". Фото: nac.gov.ru. Последствия взрыва в "Пятерочке". Фото: nac.gov.ru. Последствия взрыва в "Пятерочке". Фото: nac.gov.ru.

Как сообщает СК, в магазине взорвалась бомба мощностью около 200 граммов (в тротиловом эквиваленте) и начиненная поражающими элементами.

После взрыва подоспевшие правоохранители эвакуировали из здания около 70 человек, сообщают РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". О том, кто мог быть целью покушения — не сообщается, так же как и не звучит версия теракта. Следователи рассматривают все версии произошедшего.

Человек с рюкзаком

"Фонтанка" опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлен подозреваемый — "исполнитель взрыва". Издание пишет, что некий человек с рюкзаком зашел в магазин за полчаса до взрыва, а вот вышел из магазина без рюкзака.

Помощь пострадавшим

X5 Retail Group, управляющая сетями супермаркетов, в том числе и "Пятерочкой", готова оказать помощь и поддержку пострадавшим при взрыве. Руководство также приняло решение усилить контроль за камерами хранения, пишут РИА Новости.

Напомним, 16 декабря ФСБ сообщила о задержании семерых участников группировки по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство" (организация запрещена в России). По информации ведомства, они планировали 16 декабря совершить теракты в Санкт-Петербурге. Один из задержанных признался в подготовке теракта в Казанском соборе. 16 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 14 января трех подозреваемых в хранении оружия, которые связаны с подозреваемыми в подготовке теракта.