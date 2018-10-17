Нападение на колледж в Керчи: что известно на данный момент

- В столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Позже прозвучала серия выстрелов.
- Погибли 19 человек, еще около 40 ранены. По меньшей мере, 8 из них находятся в тяжелом состоянии.
- Нападение устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. После того, как он взорвал бомбу и расстрелял других студентов колледжа, он покончил с собой в библиотеке.
- Росляков учился на 4-м курсе по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».Однокурсники отзывались о нем как о замснутом и нелюдимом человеке.
- Первоначально СКР завел дело по статье «Теракт», позже переквалифицировал ее на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом»
- Убийца легально приобрел ружье: 8 сентября он получил разрешение на ношение оружия.
- На территории колледжа нашли еще два взрывных устройства — их обезвредили.
- В Керчи введен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. В Крыму объявлен трехдневный траур.