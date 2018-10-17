Нападение на колледж в Керчи: что известно на данный момент

17 октября в Керчи в местном политехническом колледже прогремел врыв и прозвучали выстрелы. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа. Что известно о происшествии на данный момент?