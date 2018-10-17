Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
106

Нападение на колледж в Керчи: что известно на данный момент

17 октября в Керчи в местном политехническом колледже прогремел врыв и прозвучали выстрелы. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа. Что известно о происшествии на данный момент?

В Керченском колледже произошел взрыв.
В Керченском колледже произошел взрыв.
Керчь.фм.
  • В столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Позже прозвучала серия выстрелов.
  • Погибли 19 человек, еще около 40 ранены. По меньшей мере, 8 из них находятся в тяжелом состоянии.
  • Нападение устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. После того, как он взорвал бомбу и расстрелял других студентов колледжа, он покончил с собой в библиотеке.
  • Росляков учился на 4-м курсе по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».Однокурсники отзывались о нем как о замснутом и нелюдимом человеке.
  • Первоначально СКР завел дело по статье «Теракт», позже переквалифицировал ее на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом»
  • Убийца легально приобрел ружье: 8 сентября он получил разрешение на ношение оружия.
  • На территории колледжа нашли еще два взрывных устройства — их обезвредили.
  • В Керчи введен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка