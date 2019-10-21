Пескова попросили прокомментировать сообщения о сбое во время ядерных учений

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос о нештатной ситуацией в ходе учений «Гром-2019», однако он переадресовал вопрос в Минобороны, сообщает РИА Новости .

«Это вопрос в Минобороны», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию, пишет Газета.Ru.

Ранее СМИ сообщили, что межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки подводного крейсера К-44 «Рязань» в ходе учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».

«Атомный подводный крейсер К-44 „Рязань“, входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону „Чижа“, а не два», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Вторая ракета не вышла из пусковой установки, поэтому субмарине пришлось вернуться на базу с неотстрелянной ракетой. Это могло произойти из-за отказа некоторых систем подводной лодки, однако точную причину будет выяснять комиссия из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.