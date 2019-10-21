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Происшествия

СМИ: на ядерных учениях произошел сбой при запуске ракет с подводной лодки

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» произошла нештатная ситуация, рассказали два близких к Минобороны источника.

Подводная лодка.
Подводная лодка.
vk.com/mil

«Атомный подводный крейсер К-44 „Рязань“, входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону „Чижа“, а не два», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников.

Вторая ракета не вышла из пусковой установки, поэтому субмарине пришлось вернуться на базу с неотстрелянной ракетой. Это могло произойти из-за отказа некоторых систем подводной лодки, однако точную причину будет выяснять комиссия из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности, пишет ura.ru.

В Минобороны на запрос издания не ответили.

Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с журналистами газеты пояснил, что указанные ракеты находятся на вооружении флота уже на протяжении 40 лет, поэтому ждать от них 100-процентного результата не стоит.

Ранее altapress.ru сообщал о происшествии на учениях «Центр-2019», когда у двух боевых машин десанта во время десантирования из транспортных самолетов Ил-76 отказали парашютные системы.

Боевые машины десантировались без личного состава, пострадавших среди военнослужащих нет.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливает комиссия ВДВ совместно с представителями промышленности.

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