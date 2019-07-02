Певец Сосо Павлиашвили прокомментировал резонансный пост Катамадзе

И подчеркнул, что сам бы воздержался от резких высказываний, касающихся российско-грузинских отношений, пишет «Вечерняя Москва».
«Нино Катамадзе принимает собственные решения. Я бы так не поступил. Но я ее не осуждаю и вас прошу о том же. Может быть, со временем Нино возобновит гастроли в Россию», — добавил музыкант.
<Джазовая певица ранее написала в Facebook, что отказывается выступать в России>.
Павлиашвили подчеркнул — из-за эмоций и заявлению известных людей у граждан может сложиться впечатление, что весь грузинский народ относится к россиянам крайне негативно, что совершенно не отражает действительность, пишет bfm.ru.
«Есть конкретные люди, желающие создать негативный образ, но, в целом, к России в Грузии совершенно другое отношение», — сказал Павлиашвили.
Ранее певец Валерий Меладзе прокомментировал в своем Instagram антироссийские протесты в Грузии.
«Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это… но и жизнь проходит!» — написал Меладзе.
Что произошло
На сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) 20 июня в Тбилиси произошел скандал. Тогда глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание, заняв кресло председателя парламента.
Это событие спровоцировало массовые беспорядки и антироссийские акции в грузинской столице. Во время беспорядков в Тбилиси были совершены нападения на отель, где находились российская делегация и журналисты.
Оппозиция начала штурм здания парламента с требованием отставки спикера.
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.