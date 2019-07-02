Певец Сосо Павлиашвили прокомментировал резонансный пост Катамадзе

Грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили призвал не осуждать джазовую певицу Нино Катамадзе за решение отказаться от выступлений в России.

И подчеркнул, что сам бы воздержался от резких высказываний, касающихся российско-грузинских отношений, пишет «Вечерняя Москва».

«Нино Катамадзе принимает собственные решения. Я бы так не поступил. Но я ее не осуждаю и вас прошу о том же. Может быть, со временем Нино возобновит гастроли в Россию», — добавил музыкант.

<Джазовая певица ранее написала в Facebook, что отказывается выступать в России>.

Павлиашвили подчеркнул — из-за эмоций и заявлению известных людей у граждан может сложиться впечатление, что весь грузинский народ относится к россиянам крайне негативно, что совершенно не отражает действительность, пишет bfm.ru.

«Есть конкретные люди, желающие создать негативный образ, но, в целом, к России в Грузии совершенно другое отношение», — сказал Павлиашвили.

Ранее певец Валерий Меладзе прокомментировал в своем Instagram антироссийские протесты в Грузии.

«Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это… но и жизнь проходит!» — написал Меладзе.

Что произошло

На сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) 20 июня в Тбилиси произошел скандал. Тогда глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание, заняв кресло председателя парламента.

Это событие спровоцировало массовые беспорядки и антироссийские акции в грузинской столице. Во время беспорядков в Тбилиси были совершены нападения на отель, где находились российская делегация и журналисты.

Оппозиция начала штурм здания парламента с требованием отставки спикера.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.