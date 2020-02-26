Певица Валерия «сколотит» в своей партии представителей шоу-бизнеса и спортсменов

В состав партии «Сильные женщины», которую планирует основать певица Валерия, войдут представители шоу-бизнеса и спортсмены, рассказал продюсер и муж артистки Иосиф Пригожин.

«Безусловно, будут люди, которые способны работать — это и спортсмены, и музыканты… У них есть народная любовь… Артисты своим творчеством уже завоевали любовь зрителей, понимая, находясь в гастрольной жизни, проблемы человека», — цитирует продюсера РИА Новости.

Пригожин уточнил, что у артистов больше прав, чем у депутатов, пойти в госорганы и добиться решения своих задач.

Сначала будет создано движение, которые в будущем может стать основой для партии. Пригожин уточнил, что должна собраться инициативная группа, которая будет пытаться решить те или иные общественные проблемы, пишет ura.ru.

Сейчас многие женщины нуждаются в поддержке, например, в правовой форме, уверен продюсер. Пригожин привел в пример условную пенсионерку, которая не понимае юридических нюансов, когда ей предлагают, например, микрозаймы.

«И потом этих женщин 80−90 лет выкидывают на улицу, и они вынуждены попрошайничать, потому что их никто не защитил», — уточнил муж Валерии.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что его жена Алла Перфилова, более известная, как певица Валерия, намерена создать собственную партию, чтобы представлять в Госдуме интересы женщин. Создание политического движения запланировано не раньше 2021 года, пишет RT.

Фото с Ходорковским

В 2016 году в сети появилась фотография на которой изображены доверенное лицо Путина — певица Валерия — в дружественной обстановке с Михаилом Ходорковским. Также на снимке стоят Алексей Венедиктов с сыном и муж Валерии Иосиф Пригожин. Фото сделано в одном из лондонских ресторанов.

Фото в лондонском ресторане. снимок с личной странички Алексея Венедиктова

После публикации снимка в различных СМИ появились отклики на это изображение.

«Кто куда переметнулся?», — иронизировали Вести.ru.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Иосиф Пригожин оправдывался тем, что Ходорковского — историческая личность и объяснил появление совместного снимка соображениями вежливости.

По мнению Тимати, данная фотография — идиотизм, и Пригожину стоило сразу удалить ее отовсюду, пишет Lenta.ru.

«Просто не получается на двух стульях усидеть: ты не можешь ходить на инаугурацию президента и говорить, что поддерживаешь нынешний строй и современный формат власти, но при этом приглашать на концерт одного из главных оппозиционеров», — отметил исполнитель.