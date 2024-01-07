Пхеньян пригрозил Сеулу огнем

Власти КНДР заявили, что страна готова к вооруженному столкновению с соседкой.

Вооруженные силы КНДР уже "сняли предохранитель", любая ошибка со стороны южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул, об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

По ее словам, любое неосторожное действие Южной Кореи спровоцирует "боевое крещение огнем". При этом КНДР на этой неделе уже не раз запускали ракеты в сторону Сеула. Жители приграничных поселений Юга эвакуировали.

Ранее путешествующие в КНДР рассказали, что их больше всего напугало.

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