Платная медпомощь, рецептурные лекарства и такси. Что изменится в жизни россиян в сентябре 2023 года

Появление платных услуг в медпомощи, запрет на переработку для таксистов и лекарства только по рецептам. Рассказываем о новшествах, которые ожидают жителей России в сентябре.

Изменения в школах - от "золотого стандарта" до перестановки в предметах

Нововведения в сфере школьного образования грядут обширные, подробнее о них мы уже рассказывали в нашем материале. Кратко напомним основные моменты.

В школах постепенно начнут вводить «золотой стандарт» - единую образовательную программу по одинаковым учебникам. В этом году она коснется шести предметов: русского языка, истории, обществознания, литературы, географии и ОБЖ. При этом за школами останется право работать по собственным программам, однако они должны быть не ниже, а то и выше «золотого стандарта».

- единую образовательную программу по одинаковым учебникам. В этом году она коснется шести предметов: русского языка, истории, обществознания, литературы, географии и ОБЖ. При этом за школами останется право работать по собственным программам, однако они должны быть не ниже, а то и выше «золотого стандарта». Также появится обязательная военная подготовка (НВП). Она коснется только учеников 10-11-х классов, ее будут проходить в рамках ОБЖ.

(НВП). Она коснется только учеников 10-11-х классов, ее будут проходить в рамках ОБЖ. Из перечня обязательных предметов уберут право, экономику, экологию, астрономию, естествознания и предмет «Россия в мире». Зато несколько курсов добавят к оставшимся урокам: «Вероятность и статистика» будут изучать на алгебре и геометрии, «Противодействие коррупции» - на литературе и истории. На биологии школьникам начнут рассказывать про биотехнологию и генетику, а на физике – про квантовые и нанотехнологии.

уберут право, экономику, экологию, астрономию, естествознания и предмет «Россия в мире». Зато несколько курсов добавят к оставшимся урокам: «Вероятность и статистика» будут изучать на алгебре и геометрии, «Противодействие коррупции» - на литературе и истории. На биологии школьникам начнут рассказывать про биотехнологию и генетику, а на физике – про квантовые и нанотехнологии. По новому закону школьников смогут привлекать к общественным работам без согласия родителей. Например, к дежурствам в классе и столовой, к уборке школьной территории и другой деятельности по просьбе классного руководителя.

без согласия родителей. Например, к дежурствам в классе и столовой, к уборке школьной территории и другой деятельности по просьбе классного руководителя. Каждую неделю обязательные внеурочные занятия по профориентации будут проводить для учеников с 6-го по 11-й классы. В рамках занятий не только расскажут о профессиях, но и будут возить на экскурсии и устраивать встречи с представителями разных сфер.

Образование. Учебники. открытые источники (CC0)

Покупка лекарств по рецептам

С 1 сентября купить рецептурные лекарства в аптеках станет не так просто. Аптекари будут обязаны вносить информацию о рецептах на отпускаемые лекарства в систему мониторинга.

Раньше в этой сфере не было строгого контроля. Учету подвергались только лекарства для льготников, а также выписываемые на рецепте особой формы препараты – наркотические и психотропные средства. Теперь же этот порядок распространится на все виды рецептурных лекарств.

То есть провизоры будут требовать рецепт на специальном бланке, где будут серия, номер и подпись врача с печатью – это коснется 70% лекарств. Многих это изменение сильно взволновало, ведь теперь, чтобы получить препарат, нужно будет сначала суметь пробиться к врачу. Подробнее можно прочитать в разборе altapress.ru.

Полки с лекарствами в аптеке. CC0

Платная медпомощь, но не вся и не для всех

С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства, не имеющие полиса ОМС, должны будут платить за неотложную медпомощь. Бесплатно ее окажут лишь в случае угрозы жизни.

Для граждан России же бесплатными останутся обеспечение лекарствами в стационарах, а также экстренная, неотложная и плановая медпомощь.

Заплатить придется за оказание анонимной медицинской помощи, индивидуальное обследование, госпитализацию и процедуру, которые оказывают по личной просьбе пациента, а не по назначению или жизненным показателям. Платными окажутся также лекарства и питание, на которые пациент может заключить договор, если они не финансируются из бюджета.

Скорая помощь. Анна Зайкова, altapress.ru.

Трудовая норма для таксистов

С 1 сентября в такси ужесточат требования к водителям - обяжут иметь страховые полисы ОСАГО, чтобы получить разрешение на перевозку пассажиров, пройти аттестацию на знание инфраструктуры города, предоставить справку об отсутствии судимости, а также иметь не более трех неоплаченных штрафов за вождение.

К тому же, теперь таксисты не смогут работать более 12 часов за смену и более 40 часов в неделю. На пятидневке и вовсе максимальное количество часов в день - восемь. Время работы будут засекать в приложениях агрегаторов, чтобы можно было контролировать новые заказы – по окончанию таймера взять их не получится.

Вероятно, более дорогая страховка и регулируемое рабочее время повлияют на цены за поездку.

Такси. https://unsplash.com/

Изменения для пассажиров поездов - решится спор за столик

С 1 сентября будет запрещено высаживать из поездов дальнего следования безбилетников до 16 лет, если их не сопровождает взрослый. Правда, запрет распространиться только на случаи, если по какой-то причине не вызвали полицию. А вот высаживать "зайцев" в руки правоохранителей можно, чтобы те уже разобрались в причинах следования ребенка без билета в одиночку.

Также с 1 сентября запретят музыкальные колонки и инструменты - в поездах люди будут отдыхать от караоке. Ужесточили и правила перевозки собак мелких пород. Их придется перевозить либо в специальной переноске, либо, как крупных собак, на полу в отдельном купе - в наморднике, с поводком и под полным контролем хозяина.

Но главное изменение затронет пассажиров верхних полок и решит споры за использование столика. Так, появится отдельное время, в которое можно будет спуститься и без стеснения и вопросов воспользоваться столом между нижними полками для приема пищи. На завтрак и ужин отведено по 30 минут, на обед - час. Причем выбрать время для еды можно любое в трехчасовые промежутки - с 7:00 до 10:00 утра, с 12:00 до 15:00 дня и с 19:00 до 21:00 вечера.

Поезд. Вокзал. СС0

Отправка посылок только по паспорту

С 1 сентября «Почта России» не будет принимать заказные письма, посылки и бандероли без паспорта. Раньше документ требовали лишь для получения.

Однако возможность отправить что-либо без паспорта все же останется при онлайн-оплате – через сервис «Простая электронная подпись».

Посылки. unsplash.com

Строгий штраф за интернет-рекламу

С 1 сентября начнут тщательно следить за размещением рекламы в интернете без уникального кода – токена.

Штраф за подобное нарушение для физлиц – от 30 до 100 тыс. рублей, для должностных – от 100 до 200 тыс. рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тыс. рублей.

Лист. unsplash.com

Реестр производителей сидра и пива

С 1 сентября юрлица, производящие пиво, пивные напитки, медовуху и сидр, обязательно должны быть внесены в специальный реестр. Штраф за отсутствие в нем для должностных лиц – от 35 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 до 300 тыс. рублей.

Санкции будут и за нарушение требований к производству – штраф от 100 до 150 тыс. рублей. А за грубое нарушение, в частности за добавление этилового спирта, - от 150 до 200 тыс. рублей или приостановка деятельности до 30 дней.

Пиво. Пивной бар. CC0

Новые штрафы для водителей

С 1 сентября водителей легковушек и грузовиков до 3,5 тонн начнут штрафовать за летние покрышки зимой и зимние летом, а также за изношенные шины и отсутствие крепежей на колесах.

Кроме того, штраф будет полагаться за неработающие или грязные фары, за ограничивающие видимость элементы на лобовом стекле, такие как игрушки, планшеты, видеорегистраторы, смартфоны. А также за проблемы с рулевым и сцепным устройством, за неработающую антиблокировочную тормозную систему и за вышедший из строя «дворник» на лобовом стекле – в частности во время непогоды.

На первый раз полагается штраф в размере 500 рублей. Но если водителя застанут за тем же нарушением повторно – могут арестовать на срок до 15 суток, а в отдельных случаях даже запретить использование автомобиля до устранения неисправности.

Замерзшее стекло, дворники. Открытые источники в Интернете (СС0)

Дополнительный отпуск по уходу за детьми-инвалидами

24 дополнительных выходных на работе смогут получить родители, попечители и опекуны детей-инвалидов с 1 сентября. Все дни можно взять подряд.

Ранее по трудовому кодексу можно было брать максимум четыре оплачиваемых выходных в месяц. Новый закон позволит сопровождать детей-инвалидов в санатории, на лечение и в другие города, в общем, в любые длительные поездки без растраты основного отпуска.

Инвалид. Инвалидное кресло. unsplash.com

Новые правила продажи вейпов

С 1 сентября в России установят минимальные цены на вейпы и жидкости для них. Запретят акции и скидки, увеличат акцизы на никотиносодержащую продукцию.

Кроме того, в продажу вообще не допустят вещества, которые повышают привлекательность никотина и усиливают зависимость от него – жидкости с разными вкусами и добавками, растворы. Точный список определит правительство.