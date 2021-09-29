По делу о госизмене арестовали основателя компании Group IB и члена экспертного комитета Госдумы

Основатель компании Group IB Илья Сачков арестован по делу о госизмене. Лефортовский суд Москвы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября, сообщает ТАСС .

Обыски в московском офисе компании прошли накануне.

По данным RTVI, оперативные мероприятия проходили и в ночь на 29 сентября. После чего задержали основателя компании Илью Сачкова, пишет bfm.ru.

Материалы уголовного дела засекречены.

О компании

Компания занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети. Компания работает на рынке 18 лет.

На сайте Group-IB говорится, что компания — партнер Интерпола, Европола и ОБСЕ, а в числе ее клиентов крупнейшие российские банки, министерства и ведомства.

Хакер. СС0

Илье Сачкову 35 лет. Он с отличием окончил МГТУ имени Баумана, факультет информатики и систем управления, входил в список самых ярких предпринимателей до 30 лет в мире по версии Forbes.

Член экспертных комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Он доцент кафедры информационной безопасности в МГТУ имени Баумана. Награжден грамотами ФСБ РФ, МВД РФ.

Мнение эксперта «После нескольких лет работы в России и хорошего реноме компания смогла открыть дополнительные офисы в Азии и в Европе. В России она очень плотно сотрудничала с органами государственной власти, правоохранительными органами. После открытия офисов в Европе стала сотрудничать и с органами правопорядка европейских стран. Это могло пересечься с текущими обвинениями в адрес компании по той причине, что, вероятно, у нее были допуски к каким-то документам. Хакерские атаки испытывали многие структуры, в том числе государственные, правоохранительные. Возможно, он подписывал определенные документы, которые запрещали передавать такие объемы информации на стороны. Но сейчас, видимо, есть оценка, что часть информации могла уйти. Насколько она правомочна, сказать сложно», — говорит Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест основателя и генерального директора Group-IB Ильи Сачкова, подозреваемого в государственной измене, не может повлиять на бизнес-климат в России.

«Никакой связи между делами нет, это не имеет отношения к деловому инвестиционному климату. Обвинение не связано с экономической деятельностью, а связано с госизменой. Мы в СМИ видели эту информацию, но деталями не располагаем», — сказал Песков.

На вопрос о том, нет ли в Кремле опасений, что из-за ареста Сачкова российские IT-компании в дальнейшем будут избегать сотрудничества с зарубежными или российскими государственными ведомствами, Песков ответил отрицательно, пишет Газета.Ru.