В Москве арестовали норвежского шпиона

Сегодня, 21:12.
Политика

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Норвегии Фроде Берга, который обвиняется в шпионаже, сообщает "Росбалт".

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника. Фото: Открытые источники в интернете (СС0).

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства, что Фроде Берга задержали сотрудники ФСБ РФ в Москве в ходе спецоперации.

"Его взяли, что называется, с поличным — при получении документов, содержащих секретные сведения", — отметил собеседник агентства.

Бергу предъявлены обвинения по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Лефортовский суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Собеседник агентства отметил, что документы, касающиеся военно-морского флота РФ, Бергу передавал россиянин Алексей Житнюк. Ранее он был арестован Лефортовским судом Москвы по обвинению по статье 275 УК РФ (госизмена). Алексея Житнюка посадили в СИЗО до 29 января 2018 года.

В ФСБ РФ полагают, что Берг передавал информацию не только спецслужбам своей страны, также она попадала и в ЦРУ США.  

В СМИ норвежец Фроде Берг неоднократно упоминался как лицо, которое проявляло повышенный интерес к России. То он выступал как представитель Красного креста, помогающий на границе РФ и Норвегии беженцам из Украины. То Берг выступал, как бывший пограничник, которому якобы не нравится, что власти Норвегии возводят стену на границе с РФ.

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