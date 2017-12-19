В Москве арестовали норвежского шпиона

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Норвегии Фроде Берга, который обвиняется в шпионаже, сообщает "Росбалт".
Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства, что Фроде Берга задержали сотрудники ФСБ РФ в Москве в ходе спецоперации.
"Его взяли, что называется, с поличным — при получении документов, содержащих секретные сведения", — отметил собеседник агентства.
Бергу предъявлены обвинения по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Лефортовский суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
Собеседник агентства отметил, что документы, касающиеся военно-морского флота РФ, Бергу передавал россиянин Алексей Житнюк. Ранее он был арестован Лефортовским судом Москвы по обвинению по статье 275 УК РФ (госизмена). Алексея Житнюка посадили в СИЗО до 29 января 2018 года.
В ФСБ РФ полагают, что Берг передавал информацию не только спецслужбам своей страны, также она попадала и в ЦРУ США.
В СМИ норвежец Фроде Берг неоднократно упоминался как лицо, которое проявляло повышенный интерес к России. То он выступал как представитель Красного креста, помогающий на границе РФ и Норвегии беженцам из Украины. То Берг выступал, как бывший пограничник, которому якобы не нравится, что власти Норвегии возводят стену на границе с РФ.
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