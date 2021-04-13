По количеству спортсменов и волонтеров станут оценивать эффективность работы губернаторов

К уже существующим критериям добавили вовлеченность жителей региона в волонтерство и спорт, динамику посещения культурных мероприятий и «цифровую зрелость» госорганов.

Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ включает 38 методик: 19 — для расчета показателей за предыдущий год, еще 19 — для установления целевых значений на будущее. Среди важнейших индикаторов — ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

«Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра», — объяснили в правительстве.

Обновленную методику пока не обнародовали, пишет polit.ru. Пресс-служба правительства сообщила, что ее опубликуют позднее.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ, в котором четко прописан перечень критериев для оценки эффективности высших должностных лиц (губернаторов). Одновременно в указе Путин поручил правительству представить в месячный срок методику расчета всех показателей.

Одновременно в указе Путин поручил правительству представить в месячный срок методику расчета всех показателей.