По уровню доверия россиян в Кремле оценят эффективность губернаторов

На основе полученных данных администрация президента (АП) будет делать выводы об эффективности работы глав регионов, сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, это станет одним из ключевых параметров оценки.

«Уже сейчас идёт опрос по доверию к губернаторам, это внесено в KPI <ключевые показатели эффективности>", — цитирует главу центра ТАСС.

На федеральном уровне подобные измерения время от времени проводились и раньше, пишет News.ru. Теперь решено проводить такие исследования «регулярно, системно на региональном уровне».

Ранее Кремль назвал отличников и двоечников среди губернаторов. Ни один сибирский губернатор не попал в число лидеров или аутсайдеров внутриполитического рейтинга, составленного в Кремле.