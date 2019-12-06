Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

По уровню доверия россиян в Кремле оценят эффективность губернаторов

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) намерены исследовать степень доверия населения к губернаторам.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

На основе полученных данных администрация президента (АП) будет делать выводы об эффективности работы глав регионов, сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, это станет одним из ключевых параметров оценки.

«Уже сейчас идёт опрос по доверию к губернаторам, это внесено в KPI <ключевые показатели эффективности>", — цитирует главу центра ТАСС.

На федеральном уровне подобные измерения время от времени проводились и раньше, пишет News.ru. Теперь решено проводить такие исследования «регулярно, системно на региональном уровне».

Ранее Кремль назвал отличников и двоечников среди губернаторов. Ни один сибирский губернатор не попал в число лидеров или аутсайдеров внутриполитического рейтинга, составленного в Кремле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость