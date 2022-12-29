29 декабря
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Политика

По «закрытой» линии связи проведут переговоры российский и китайский лидеры

Переговоры президента РФ Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином пройдут в режиме видеосвязи в первой половине дня 30 декабря.

Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Владимир Путин и Си Цзиньпин.
kremlin.ru

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что лидеры обеих стран общаются по «закрытой» линии связи.

На предстоящих переговорах Путин и Си Цзиньпин обсудят двухсторонние отношения между государствами, «стремительный» рост товарооборота, указывает Газета.Ru.

Не исключен и обмен мнениями по острым региональным проблемам.

В сентябре Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях в рамках саммита ШОС. Лидеры стран поговорили о кризисе на Украине и ситуацию на Тайване.

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