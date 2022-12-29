По «закрытой» линии связи проведут переговоры российский и китайский лидеры

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что лидеры обеих стран общаются по «закрытой» линии связи.
На предстоящих переговорах Путин и Си Цзиньпин обсудят двухсторонние отношения между государствами, «стремительный» рост товарооборота, указывает Газета.Ru.
Не исключен и обмен мнениями по острым региональным проблемам.
В сентябре Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях в рамках саммита ШОС. Лидеры стран поговорили о кризисе на Украине и ситуацию на Тайване.
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