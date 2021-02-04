Почему пост алтайского единоросса раскалил соцсети и зачем он написал еще один

Депутат АКЗС Николай Якушев («Единая Россия») в Instagram поразмышлял о позиции партии власти, ее целях и о том, что избиратели порой забывают о благодарности. В соцсетях и Telegram-каналах пост стали активно обсуждать. «Неблагодарные избиратели мешают Якушеву думать о России», — написал Барнаул.фм .

«Сегодня, во время обучения и общения с коллегами в Высшей школе партии, окончательно убедился, что членов партии „Единая Россия“ объединяет активная жизненная позиция, стремление и желание сделать жизнь граждан лучше и комфортнее, обеспечить социальную и политическую стабильность в стране. С другой стороны, избиратели требуют постоянно большего и лучшего от нашей партии, но при этом забывают быть благодарны. Забывают сказать простое человеческое спасибо. „Спасибо партия Единая Россия“», — написал парламентарий.

На пост иронично отреагировали не только авторы Telegram-каналов, но и коллеги Якушева.

Например, Александр Молотов («Справедливая Россия») считает, что Якушев «конечно жжёт» и «иногда лучше молчать, чем говорить».

«Получается, что ЕР делает добрые дела исключительно ради последующей благодарности, а не для того, чтобы люди лучше жили?» — отметил он у себя в Telegram.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в комментариях к посту Барнаул.фм признался, что «стыдно иногда за коллег по цеху».

Позже Якушев выложил еще один пост, подчеркнув, что ему приятно внимание к своей «скромной персоне» и стал перечислять достижения «Единой России» и в частности, помощь жителям Алтайского края, обратившимся в общественную приемную.

«Члены нашей партии с радостью оказывали и продолжают оказывать помощь и поддержку, ни один обратившись не остался без внимания. <…> Благодаря партии наша страна развивается, стоит только вспомнить как мы жили не так уж и далёком 99 году, вдумайтесь, Россия получала гуманитарную помощь продовольственными продуктами от США и Европы. А на сегодняшний день наша страна может себе позволить самостоятельно оказывать такую помощь нуждающимся странам. А так-то Вы правы. Я сам скажу — Спасибо «Единая Россия»!" - заключил депутат.

Ранее в Instagram депутат Бессарабов призвал россиян сплотиться вокруг президента Владимира Путина.