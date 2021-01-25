Задача россиян — сплотиться вокруг президента Путина, так как именно он «гарант стабильности, безопасности и мира» и ведет страну правильным курсом, считает депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов («Единая Россия»). Свою позицию по поводу прошедших 23 января в России акций протеста он высказал в Instagram.

Бесарабов поблагодарил родителей, которые не пустили своих детей на несогласованный митинг в защиту Навального и тем самым уберегли их от «толпы и провокаций».

Также депутат поблагодарил силовиков за то, что в подавляющем большинстве случаев действовали «очень корректно».

«Тяжело было смотреть кадры, где бесчинствующая толпа молодчиков, издеваясь, закидывает снежками офицеров, работников правоохранительных органов, которые спасают наши жизни и заботятся о нашей безопасности. И что-то мне подсказывает, что в следующий раз могут полететь уже не снежки, а камни», — считает парламентарий.

Суть подобных протестов не в том, чтобы улучшить жизнь, разъясняет Бессарабов, а для столкновений лбами, ввержения в хаос и по сути это «новый виток внешней агрессии в отношении России» для ее ослабления.

«Чтобы добиться этой цели бьют, прежде всего, по нашему президенту под надуманным предлогами, фейковыми новостям и вбросами, которые расходятся по социальным сетям, заставляя подростков выходить на улицы. Многие годы он (Владимир Путин, — прим. ред.) ведет Россию правильным курсом, потому что он гарант стабильности, безопасности и мира в нашем Отечестве. И наша задача — сплотиться вокруг президента и двигаться вперед», — уверен единоросс.

Напоследок он пожелал всем не совершать поступков, за которые «потом будет стыдно».

Другие депутаты Госдумы от Алтайского края публично на эту тему в соцсетях не высказывались.

Ранее стало известно, что задержаний несовершеннолетних на массовом митинге 23 января в Барнауле не было.