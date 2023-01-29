Почему в России засекречивают данные об экономике, объяснил Песков

Дмитрий Песков заявил, что против России ведутся гибридная и экономическая войны. По этой причине необходимо засекречивать данные о российской экономике.
«Каждый, кому нужно знать, каждый, кто является частью процесса разработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее», — сообщил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин регулярно получает отчеты о состоянии экономики от высших должностных лиц. Информация о том, что отчеты искажены — ложная.
«У него есть вся информация, он проводит заседания экономического кабинета практически каждую неделю», — добавил Дмитрий Песков.
Ранее Песков рассказал, изменят ли статус СВО в связи с поставкой западных танков Украине.
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