29 января
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Политика

Почему в России засекречивают данные об экономике, объяснил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в России ограничен доступ к статистическим показателям экономики. По его словам, это связано с гибридной войной, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил, что против России ведутся гибридная и экономическая войны. По этой причине необходимо засекречивать данные о российской экономике.

«Каждый, кому нужно знать, каждый, кто является частью процесса разработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин регулярно получает отчеты о состоянии экономики от высших должностных лиц. Информация о том, что отчеты искажены — ложная.

«У него есть вся информация, он проводит заседания экономического кабинета практически каждую неделю», — добавил Дмитрий Песков.

Ранее Песков рассказал, изменят ли статус СВО в связи с поставкой западных танков Украине.

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