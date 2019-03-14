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Диктует ли Томенко, что делать «Единой России», и почему опять «хоронят» алтайских эсеров

C завершением избирательных кампаний партийная жизнь в Алтайском крае, казалось, стихнет. Но нет. Выборное затишье — как отпуск после беспрерывной пахоты — дал время заняться «домашними» партийными делами, до которых раньше руки не доходили. И как это бывает в жизни, легкий косметический ремонт может обернуться капитальными переделками. Пока такую перспективу больше всего рисуют «Единой России» и «Справедливой России».

"Единая Россия".
"Единая Россия".
Михаил Хаустов
Краткое содержание

Входит и выходит — замечательно выходит

В «Единой России», напомним, сменилось руководство. Секретарем все так же остался Александр Романенко, хотя президиум — основной управляющий орган в регионе — серьезно перетряхнули. Изменения стали отражением смены власти в крае: ушли представители прежней команды, а пришли — члены новой, для некоторых это стало политическим камбэком.

Впрочем, в исполкоме далеки от сентиментальных оценок и объясняют изменения прагматично.

Денис Голобородько,
руководитель исполкома регионального отделения «Единой России»:

Если говорить именно о возвращениях после ноябрьской конференции, то речь идет о Стелле Ивановне Штань и Андрее Геннадьевиче Осипове. Осипов вернулся, чтобы усилить направление работы с фракциями. Кроме того, правовой комитет, который он возглавляет в АКЗС, давайте говорить откровенно, — один из основных.

Стелла Ивановна вернулась после ее назначения представителем губернатора в АКЗС. Ее работа создает мост между ветвями власти, а это одна из наших ключевых задач. Она также взяла на себя направление партийных проектов — одно из самых главных.

В Алтайском крае новых координаторов партийных проектов «Единой России».
В Алтайском крае новых координаторов партийных проектов «Единой России».
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России».

Въедливый Томенко

В президиум вошел и губернатор Виктор Томенко. Он довольно активно включился в работу. Ни одного заседания президиума он не пропустил и, как говорят в ЕР, на них проявляет фирменную въедливость, требует не просто цифры, но их динамику, не факты, а их анализ и выводы.

Есть мнение, что сейчас Томенко взял время на то, чтобы оглядеться и сформировать удобную для себя партийную команду, которая бы, во-первых, не вела бы собственную политику за его спиной, а во-вторых, обеспечила результат на парламентских выборах 2021 года, которые станут одним из экзаменов для губернатора.

Источники altapress.ru не исключают, что по итогам Томенко примет и кадровые решения по руководству реготделения.

Однако до сих пор, утверждает Денис Голобородько, Томенко личными распоряжениями не корректировал кадровый состав в реготделении.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
www. altairegion22.ru

Денис Голобородько,
глава исполкома регионального отделения «Единой России»:

Вот в таких формулировках — «удобная команда» — никаких высказываний со стороны губернатора о кадровых решениях не было. Виктор Петрович, конечно, знал об изменениях. Но никаких принципиальных корректировок или замечаний о перестановках с его стороны не было. Все происходило в формате диалога.

По словам Голобородько, предложения Томенко касались не столько кадровых вопросов, сколько организационных. Губернатор, например, настаивает, чтобы «ЕР» стала открытой дискуссионной площадкой, в частности, для обсуждения президентских нацпроектов. Партия же должна с помощью депутатов усилить контроль за их реализацией.

Цель понятная — исполнение нацпроектов в ближайшее время будет главным мерилом эффективности губернаторов. Площадка для их их обсуждения: номинального или реального — нужна. Ею мог бы стать ОНФ, который и так будет этим заниматься, но партия для Томенко предпочтительнее как более управляемая структура.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Молодой да ранний

За оперативную работу в реготделении теперь отвечает 26-летний Денис Голобородько, с декабря — новый глава исполкома. Он сделал прямо-таки головокружительную политическую карьеру за последние три года, в масштабах региона, разумеется.

Сначала он стал депутатом краевого Заксобрания от округа, где раньше царила опытная Стелла Штань. Потом он отвечал за юридическое сопровождение всех избирательных кампаний: муниципальных (в том числе в Барнауле, Бийске, Рубцовске), президентских и губернаторских. А в конце 2018-го года заменил на посту главы исполкома «ЕР» опытного политтехнолога Андрея Клюзова.

Денис Голобородько,
глава исполкома регионального отделения «Единой России»:

У каждого руководителя — не только свой стиль, но и свое время. Скажем, Клюзов был руководителем в активный избирательный период. Он усиливал это направление работы — нацеленность на результат на выборах. Я прекрасно понимаю, какой это темп. Но во время беспрерывной избирательной гонки страдают другие направления работы.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Глава исполкома их перечисляет: это работа с первичными отделениями, членство в избирательных комиссиях, построение системы общественных приемных, взаимодействие с депутатами, привлечение новых членов и сторонников партии. По его словам, эти направления сейчас на первом месте.

«Моя задача — привести региональное и местные отделения в такое состояние, чтобы они смогли максимально эффективно добиться результатов на выборах 2021 года», — говорит Голобородько.

По его словам, у него нет задачи — построить команду исключительно под себя. Однако внутренние изменения идут. В отделе партстроительства из шести человек сменились пять. Новый человек отвечает и за агитацию и пропаганду: на смену сдержанной Екатерине Панфиловой пришел бывший журналист — амбициозный Василий Морозов.

На то и щука

При этом у Голобородько обнаружились внутрипартийные конкуренты — выходцы из «Молодой гвардии». Два ее характерных представителя, например, Иван Мордовин и Евгений Шадринцев, которые в конце 2018 года попытались организовать дискуссионный клуб «2030» — площадку поговорить о судьбах родины. Они ее назвали независимой.

6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС.
6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС.
Олег Богданов, altapress.ru

Примечательно, что Голобородько некогда входил в Молодежный парламент края. А, как сказал altapress.ru источник в «ЕР», выходцы из этих двух партийных «детских садов» всегда соперничают.

Запуск клуба, утверждает Голобородько, предварительно обсуждали. Он ничего угрожающего в этом не увидел. По его мнению, если уж есть спрос на дискуссии и такие площадки, то уж лучше — по инициативе и при участии единороссов. «Задачи монополизировать это поле работы у меня нет», — говорит он.

И вообще, в том же Мордовине Голобородько политического конкурента не видит. «Во-первых, мы все же разного возраста. Я учился на первом курсе юрфака, когда он был депутатом заксобрания. Он для меня был примером», — говорит глава исполкома. Во-вторых, по его словам, они много вместе и слаженно работают — на округах, в комитете по местному самоуправлению.

Конкуренция или конфликт?

В «Справедливой России» в конце 2018-го руководство исполкома тоже сменилось — на место, которое много лет занимал Владислав Вакаев, пришла Анна Коваленко. Она старожил реготделения, амбициозная и энергичная.

6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС.
6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС.
Олег Богданов, altapress.ru

Но в этом случае, рассказали несколько источников altapress.ru, речь шла о конфликте. Оценки ситуации, разумеется, разнятся. Одни говорят, что Вакаев «изжил» себя на этом посту, а другие, что Коваленко осуществила многоходовку, чтобы занять кресло. Лидер регионального отделения Александр Терентьев категорически ставит точку в спорах:

Никакого конфликта в региональном отделении нет. Есть разные видения. Но на то и руководитель, чтобы энергию каждого направить в нужное русло. Пока я здесь, мы находим общий язык.

Но внутренние противоречия — не самая большая угроза, которая, по мнению ряда экспертов, может грозить местным эсэрам. Скажем, вот такой возможный сценарий рисует источник altapress.ru.

В результате внутренних пертурбаций к выборам от партии могут отстраниться несколько ключевых справороссов, которые сейчас являются лицом партии в крае. Скажем, Вакаев может выйти из партии, более радикальный во взглядах депутат АКЗС Василий Железовский — перейти в КПРФ, амбициозный лидер фракции Александр Молотов — уйти в «Единую Россию» и т. д. В результате «СР» может остаться с ограниченным числом верных, но мало раскрученных политиков, и провалить выборы.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Анна Зайкова

Александр Терентьев улыбнулся, услышав о таких прогнозах. «Нас столько раз „хоронили“», — говорит он.

Александр Терентьев,
руководитель регионального отделения «Справедливой России»:

Произойти может все что угодно. Но я не вижу драмы в изменениях. Во-первых, считаю, что обновление — всегда к лучшему. Даже если бы меня здесь заменили, это было бы не плохо, точно — по-другому. Но Миронов (лидер партии — прим. ред) категорически возражает. Во-вторых, без договоренности со мной никаких кардинальных изменений не произойдет, я бы так сказал. Более того, партия укрепится и достаточно сильно. Свято место пусто не бывает.

По словам Терентьева, его вполне устраивает сегодняшняя работа аппарата. По его мнению, изменилось присутствие реготделения в политическом и медиапространстве, идет активная работа с местными отделениями, привлекается молодежь.

Терентьев объяснил: на его взгляд, Владиславу Вакаеву нужно расти в законотворчестве, у него есть для этого способности. «Революционный» Василий Железовский, считает он, разумеется свободен в выборе, но уйти в КПРФ он мог с самого начала, однако не захотел.

6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС.
6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС.
Олег Богданов, altapress.ru

«Да, Железовский более радикального склада. Но и он хочет, чтобы все происходило правильно, конституционным путем — в нашей партии он стал более интеллигентным, скажем так», — говорит Терентьев.

Что касается Молотова, то он сам говорит, что его в «ЕР» никто еще не звал, чтобы он в принципе рассматривал такое предложение. Да, он подтверждает, что и сам не раз слышал заявления в духе «с твоей-то энергией ты не в той партии».

Однако, по его словам, есть довольно сложная дилемма: в «СР» он свободен во взглядах, высказываниях и действиях, но у него мало возможностей реализовать свои идеи, в «ЕР» перед ним могли бы открыться большие перспективы, но работа там накладывает большие ограничения.

Денис Голобородько учился в АлтГУ у Молотова. Он характеризует коллегу как «конструктивного, четкого, содержательного»:

«Мы общаемся как юристы. В этом смысле наши взгляды сходятся. В политических дискуссиях мы порой оказываемся по разные стороны. Но у нас хорошие уважительные отношения. Я так скажу: от квалифицированных специалистов мы никогда не отказываемся. Но пока на эту тему не общались», — говорит единоросс.

Мария Прусакова считает, что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края.
Мария Прусакова считает, что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края.
Анна Зайкова

Позитивный период

Что касается КПРФ и ЛДПР, то здесь все более или менее спокойно.

В КПРФ после череды громких внутрийпартийных скандалов установился относительный штиль. «У нас сейчас, вообще, самый созидательный, позитивный период», — говорит Мария Прусакова, лидер алтайских коммунистов. Пока она пытается лишь в суде оспорить свое смещение с поста руководителя фракции в АКЗС.

ЛДПР сосредоточилась на законодательной работе: их инициативы, которые прежде буксовали еще на подступах к голосованию в алтайском парламенте, теперь все чаще учитываются. Например, только на февральской сессии утвердили три поправки партии. Впрочем, больше свободы действий в законотворчестве сейчас получают и эсэры.

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