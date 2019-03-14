Диктует ли Томенко, что делать «Единой России», и почему опять «хоронят» алтайских эсеров

C завершением избирательных кампаний партийная жизнь в Алтайском крае, казалось, стихнет. Но нет. Выборное затишье — как отпуск после беспрерывной пахоты — дал время заняться «домашними» партийными делами, до которых раньше руки не доходили. И как это бывает в жизни, легкий косметический ремонт может обернуться капитальными переделками. Пока такую перспективу больше всего рисуют «Единой России» и «Справедливой России».

Краткое содержание

Входит и выходит — замечательно выходит

В «Единой России», напомним, сменилось руководство. Секретарем все так же остался Александр Романенко, хотя президиум — основной управляющий орган в регионе — серьезно перетряхнули. Изменения стали отражением смены власти в крае: ушли представители прежней команды, а пришли — члены новой, для некоторых это стало политическим камбэком.

Впрочем, в исполкоме далеки от сентиментальных оценок и объясняют изменения прагматично.

Денис Голобородько,

руководитель исполкома регионального отделения «Единой России»:

Если говорить именно о возвращениях после ноябрьской конференции, то речь идет о Стелле Ивановне Штань и Андрее Геннадьевиче Осипове. Осипов вернулся, чтобы усилить направление работы с фракциями. Кроме того, правовой комитет, который он возглавляет в АКЗС, давайте говорить откровенно, — один из основных. Стелла Ивановна вернулась после ее назначения представителем губернатора в АКЗС. Ее работа создает мост между ветвями власти, а это одна из наших ключевых задач. Она также взяла на себя направление партийных проектов — одно из самых главных.

В Алтайском крае новых координаторов партийных проектов «Единой России». Фото предоставлено пресс-службой «Единой России».

Въедливый Томенко

В президиум вошел и губернатор Виктор Томенко. Он довольно активно включился в работу. Ни одного заседания президиума он не пропустил и, как говорят в ЕР, на них проявляет фирменную въедливость, требует не просто цифры, но их динамику, не факты, а их анализ и выводы.

Есть мнение, что сейчас Томенко взял время на то, чтобы оглядеться и сформировать удобную для себя партийную команду, которая бы, во-первых, не вела бы собственную политику за его спиной, а во-вторых, обеспечила результат на парламентских выборах 2021 года, которые станут одним из экзаменов для губернатора.

Источники altapress.ru не исключают, что по итогам Томенко примет и кадровые решения по руководству реготделения.

Однако до сих пор, утверждает Денис Голобородько, Томенко личными распоряжениями не корректировал кадровый состав в реготделении.

Виктор Томенко. www. altairegion22.ru

Денис Голобородько,

глава исполкома регионального отделения «Единой России»:

Вот в таких формулировках — «удобная команда» — никаких высказываний со стороны губернатора о кадровых решениях не было. Виктор Петрович, конечно, знал об изменениях. Но никаких принципиальных корректировок или замечаний о перестановках с его стороны не было. Все происходило в формате диалога.

По словам Голобородько, предложения Томенко касались не столько кадровых вопросов, сколько организационных. Губернатор, например, настаивает, чтобы «ЕР» стала открытой дискуссионной площадкой, в частности, для обсуждения президентских нацпроектов. Партия же должна с помощью депутатов усилить контроль за их реализацией.

Цель понятная — исполнение нацпроектов в ближайшее время будет главным мерилом эффективности губернаторов. Площадка для их их обсуждения: номинального или реального — нужна. Ею мог бы стать ОНФ, который и так будет этим заниматься, но партия для Томенко предпочтительнее как более управляемая структура.

Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Молодой да ранний

За оперативную работу в реготделении теперь отвечает 26-летний Денис Голобородько, с декабря — новый глава исполкома. Он сделал прямо-таки головокружительную политическую карьеру за последние три года, в масштабах региона, разумеется.

Сначала он стал депутатом краевого Заксобрания от округа, где раньше царила опытная Стелла Штань. Потом он отвечал за юридическое сопровождение всех избирательных кампаний: муниципальных (в том числе в Барнауле, Бийске, Рубцовске), президентских и губернаторских. А в конце 2018-го года заменил на посту главы исполкома «ЕР» опытного политтехнолога Андрея Клюзова.

Денис Голобородько,

глава исполкома регионального отделения «Единой России»:

У каждого руководителя — не только свой стиль, но и свое время. Скажем, Клюзов был руководителем в активный избирательный период. Он усиливал это направление работы — нацеленность на результат на выборах. Я прекрасно понимаю, какой это темп. Но во время беспрерывной избирательной гонки страдают другие направления работы.

Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Глава исполкома их перечисляет: это работа с первичными отделениями, членство в избирательных комиссиях, построение системы общественных приемных, взаимодействие с депутатами, привлечение новых членов и сторонников партии. По его словам, эти направления сейчас на первом месте.

«Моя задача — привести региональное и местные отделения в такое состояние, чтобы они смогли максимально эффективно добиться результатов на выборах 2021 года», — говорит Голобородько.

По его словам, у него нет задачи — построить команду исключительно под себя. Однако внутренние изменения идут. В отделе партстроительства из шести человек сменились пять. Новый человек отвечает и за агитацию и пропаганду: на смену сдержанной Екатерине Панфиловой пришел бывший журналист — амбициозный Василий Морозов.

На то и щука

При этом у Голобородько обнаружились внутрипартийные конкуренты — выходцы из «Молодой гвардии». Два ее характерных представителя, например, Иван Мордовин и Евгений Шадринцев, которые в конце 2018 года попытались организовать дискуссионный клуб «2030» — площадку поговорить о судьбах родины. Они ее назвали независимой.

6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС. Олег Богданов , altapress.ru

Примечательно, что Голобородько некогда входил в Молодежный парламент края. А, как сказал altapress.ru источник в «ЕР», выходцы из этих двух партийных «детских садов» всегда соперничают.

Запуск клуба, утверждает Голобородько, предварительно обсуждали. Он ничего угрожающего в этом не увидел. По его мнению, если уж есть спрос на дискуссии и такие площадки, то уж лучше — по инициативе и при участии единороссов. «Задачи монополизировать это поле работы у меня нет», — говорит он.

И вообще, в том же Мордовине Голобородько политического конкурента не видит. «Во-первых, мы все же разного возраста. Я учился на первом курсе юрфака, когда он был депутатом заксобрания. Он для меня был примером», — говорит глава исполкома. Во-вторых, по его словам, они много вместе и слаженно работают — на округах, в комитете по местному самоуправлению.

Конкуренция или конфликт?

В «Справедливой России» в конце 2018-го руководство исполкома тоже сменилось — на место, которое много лет занимал Владислав Вакаев, пришла Анна Коваленко. Она старожил реготделения, амбициозная и энергичная.

6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС. Олег Богданов , altapress.ru

Но в этом случае, рассказали несколько источников altapress.ru, речь шла о конфликте. Оценки ситуации, разумеется, разнятся. Одни говорят, что Вакаев «изжил» себя на этом посту, а другие, что Коваленко осуществила многоходовку, чтобы занять кресло. Лидер регионального отделения Александр Терентьев категорически ставит точку в спорах:

Никакого конфликта в региональном отделении нет. Есть разные видения. Но на то и руководитель, чтобы энергию каждого направить в нужное русло. Пока я здесь, мы находим общий язык.

Но внутренние противоречия — не самая большая угроза, которая, по мнению ряда экспертов, может грозить местным эсэрам. Скажем, вот такой возможный сценарий рисует источник altapress.ru.

В результате внутренних пертурбаций к выборам от партии могут отстраниться несколько ключевых справороссов, которые сейчас являются лицом партии в крае. Скажем, Вакаев может выйти из партии, более радикальный во взглядах депутат АКЗС Василий Железовский — перейти в КПРФ, амбициозный лидер фракции Александр Молотов — уйти в «Единую Россию» и т. д. В результате «СР» может остаться с ограниченным числом верных, но мало раскрученных политиков, и провалить выборы.

Александр Терентьев. Анна Зайкова

Александр Терентьев улыбнулся, услышав о таких прогнозах. «Нас столько раз „хоронили“», — говорит он.

Александр Терентьев,

руководитель регионального отделения «Справедливой России»:

Произойти может все что угодно. Но я не вижу драмы в изменениях. Во-первых, считаю, что обновление — всегда к лучшему. Даже если бы меня здесь заменили, это было бы не плохо, точно — по-другому. Но Миронов (лидер партии — прим. ред) категорически возражает. Во-вторых, без договоренности со мной никаких кардинальных изменений не произойдет, я бы так сказал. Более того, партия укрепится и достаточно сильно. Свято место пусто не бывает.

По словам Терентьева, его вполне устраивает сегодняшняя работа аппарата. По его мнению, изменилось присутствие реготделения в политическом и медиапространстве, идет активная работа с местными отделениями, привлекается молодежь.

Терентьев объяснил: на его взгляд, Владиславу Вакаеву нужно расти в законотворчестве, у него есть для этого способности. «Революционный» Василий Железовский, считает он, разумеется свободен в выборе, но уйти в КПРФ он мог с самого начала, однако не захотел.

6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС. Олег Богданов , altapress.ru

«Да, Железовский более радикального склада. Но и он хочет, чтобы все происходило правильно, конституционным путем — в нашей партии он стал более интеллигентным, скажем так», — говорит Терентьев.

Что касается Молотова, то он сам говорит, что его в «ЕР» никто еще не звал, чтобы он в принципе рассматривал такое предложение. Да, он подтверждает, что и сам не раз слышал заявления в духе «с твоей-то энергией ты не в той партии».

Однако, по его словам, есть довольно сложная дилемма: в «СР» он свободен во взглядах, высказываниях и действиях, но у него мало возможностей реализовать свои идеи, в «ЕР» перед ним могли бы открыться большие перспективы, но работа там накладывает большие ограничения.

Денис Голобородько учился в АлтГУ у Молотова. Он характеризует коллегу как «конструктивного, четкого, содержательного»:

«Мы общаемся как юристы. В этом смысле наши взгляды сходятся. В политических дискуссиях мы порой оказываемся по разные стороны. Но у нас хорошие уважительные отношения. Я так скажу: от квалифицированных специалистов мы никогда не отказываемся. Но пока на эту тему не общались», — говорит единоросс.

Мария Прусакова считает , что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края. Анна Зайкова

Позитивный период

Что касается КПРФ и ЛДПР, то здесь все более или менее спокойно.

В КПРФ после череды громких внутрийпартийных скандалов установился относительный штиль. «У нас сейчас, вообще, самый созидательный, позитивный период», — говорит Мария Прусакова, лидер алтайских коммунистов. Пока она пытается лишь в суде оспорить свое смещение с поста руководителя фракции в АКЗС.

ЛДПР сосредоточилась на законодательной работе: их инициативы, которые прежде буксовали еще на подступах к голосованию в алтайском парламенте, теперь все чаще учитываются. Например, только на февральской сессии утвердили три поправки партии. Впрочем, больше свободы действий в законотворчестве сейчас получают и эсэры.