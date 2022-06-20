Под флагом США на Гавайи прибыла яхта, которую связывают с российским сенатором. И при чем тут Волочкова

Яхта Amadea, которую связывают с российским сенатором Сулейманом Керимовым, находится в порту Гонолулу (штата Гавайи) под американским флагом.

Это произошло после того, как суд Фиджи разрешил властям США забрать судно.

По данным ТАСС, лодку стоимостью почти 312 млн долларов, немедленно отправили на Гавайи.

Задержание

В середине апреля «яхта Керимова» вошла в исключительную экономическую зону Фиджи и была задержана. Власти островного государства утверждали, что у нее не было соответствующего разрешения.

Местная полиция установила, что владельцем лодки является россиянин Сулейман Керимов. Минюст США направил ордер на ее изъятие, после чего яхта была арестована.

След «Роснефти»

Владельцы судна оспорили арест, заявив, что яхта принадлежит не Керимову, а бывшему председателю и генеральному директору «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, пишет bfm.ru.

Однако американские власти утверждали, что имя Худайнатова, не находящегося под санкциями, использовали как прикрытие, а собственником яхты является Керимов.

Затаились

Между тем россияне бросились прятать в море свои суперъяхты. Автоматическую идентификационную систему, как полагает издание, отключили члены экипажей.

По данным Guardian, по крайней мере, шесть суперъяхт, принадлежащих выходцам из России, которые находится под британскими санкциями, больше не сообщают о своем местонахождении.

Балерина и сенатор

Между тем Сулеймана Керимова СМИ связывают, со слов балерины, с Анастасией Волочковой.

В 2017 году Волочкова заступилась за «главную любовь своей жизни» — сенатора Керимова, писала eg.ru. Тогда сенатора задержали во Франции.

Артистка напомнила о своем романе с предпринимателем, которого она назвала «главной любовью своей жизни», и заверила, что будет за него молиться.

Анастасия утверждала, что лишь предпринимателя она любила по-настоящему, он был для нее идеальным мужчиной, и больше такого сильного чувства ей пережить не удалось. Волочкова уверена — сенатор испытывал то же самое, а к их разрыву приложили руку завистники, которые всегда старались им помешать.

Танцовщица тогда отметила — Керимов «сделал многое для своей родины, России», и призвала всех неравнодушных помочь оказавшемуся в беде бизнесмену.

«Я не могу оставаться безучастной, потому что тема касается Мужчины, которого я любила и люблю. Если Вы со мной — помогите Сулейману…» — заключила Волочкова.

В многочисленных интервью Волочкова называла его «керимчиком».

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