Россияне бросились прятать в море свои суперъяхты

По данным издания, по крайней мере, шесть суперъяхт, принадлежащих выходцам из России, которые находится под британскими санкциями, больше не сообщают о своем местонахождении.

Опрошенные газетой эксперты считают, что такие меры могут быть попыткой спрятать яхты и избежать их ареста. Автоматическую идентификационную систему, как полагает издание, отключили члены экипажей.

По информации газеты , с радаров пропали:

72-метровая Clio , которую издание связывает с Олегом Дерипаской. Последнее переданное местонахождение — 18 апреля в Черном море.

которую издание связывает с Олегом Дерипаской. Последнее переданное местонахождение — 18 апреля в Черном море. 70-метровая Galactica Super Nova , которую британская газета считает активом Вагита Алекперова , последнее ее местонахождение — у побережья Хорватии 2 марта.

которую британская газета считает активом Вагита Алекперова последнее ее местонахождение — у побережья Хорватии 2 марта. 140-метровая Ocean Victory , по информации издания судно имеет отношение к Виктору Рашникову , последний раз суперъяхта сообщала о своем местонахождении на якоре на Мальдивах 1 марта.

по информации издания судно имеет отношение к Виктору Рашникову последний раз суперъяхта сообщала о своем местонахождении на якоре на Мальдивах 1 марта. Также на Мальдивах последний раз передали сигнал 119- метровая Motor Yacht A , связанная , по данным Guardian , с Андреем Мельниченко. Это было 10 марта.

связанная по данным Guardian с Андреем Мельниченко. Это было 10 марта. И 30 марта исчезла из АИС 51- метровая My Sky , ее Guardian считает активом Игоря Кесаева.

ее Guardian считает активом Игоря Кесаева. 82-метровая Alfa Nero , связанная по информации британской газеты с Андреем Гурьевым , в АИС последний раз появлялась 3 марта на Сент-Мартене в Карибском море.



В передатчике автоматической идентификационной системы на этапе ее установки спрашивают название судна, его габариты и другие сведения. Согласно морским правилам, система всегда должна быть включена, когда суда идут или стоят на якоре, пишет bfm.ru.

Она используется для обмена данными между портами и судами, между судами в открытом море, для определения курса, местоположения и скорости и в числе прочего помогает избегать столкновений.

Цифры и аресты

Согласно отраслевым данным, в море находится более 9 тыс. суперъяхт, стоимостью более 50 млрд фунтов стерлингов. По оценкам, 10% этого флота принадлежит россиянам, сообщает издание.

После начала спецоперации России на Украине, пишет Guardian, из-за санкций западных стран в акваториях от юга Франции до Фиджи были задержаны по меньшей мере 13 принадлежащих россиянам суперъяхт, общей стоимостью почти 2 млрд фунтов стерлингов.

В последнем случае суперъяхта Amadea, предположительно связанная с золотым миллиардером Сулейманом Керимовым, была арестована от имени США.

«Танго» Вексельберга

Ранее испанские полицейские совместно с ФБР обыскали яхту Tango Виктора Вексельберга. Пришвартованное в порту Пальма-де-Майорка 78-метровое судно оценивается в 120 млн долларов (90 млн евро) и ходит под флагом Островов Кука.

Решение испанского суда было вынесено по запросу США. В ордере на арест говорится, что яхта «подлежит конфискации» на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций.

В гражданской гвардии Испании уточнили — Вексельберг не находится под санкциями ЕС, но при этом сослались на то, что в США в отношении него ведется расследование.

Ранее в Италии арестовали крупнейшую яхту мира «А» стоимостью в полмиллиарда евро. Она принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.