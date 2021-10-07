Под знаком споров и бурных оваций: как обновленное АКЗС собралось на первую сессию. Большой фоторепортаж

Новоизбранные депутаты Алтайского краевого Заксобрания 7 октября собрались на первую сессию восьмого созыва. Новые лица в региональном парламенте запечатлела фотокорреспондент altapress.ru.

Первая сессия носит организационный характер — на ней утверждают структуру АКЗС, избирают спикера, его заместителей, руководителей комитетов и так далее.

Из 68 депутатов на заседании присутствовало 66. Также были приглашенные: в их числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Госдумы, местные чиновники.

Созыв АКЗС избирается на пять лет. Председателем переизбрали Александра Романенко.

Отметим, что в связи с заметным обновлением регионального парламента и увеличением числа депутатов от КПРФ, первое заседание народных избранников отметилось весьма горячими спорами между «красными» и единороссами, а неоднократные аплодисменты перерастали в бурные овации.

А вот так проходила последняя сессия прошлого созыва.