Подчиненные Томенко изучили особенности делового этикета

Перед занятием запред правительства Виталий Снесарь вручил особо отличившимся коллегам награды и благодарности губернатора. Потом участники семинара выслушали лекцию на тему: «Деловой этикет как часть общегражданского этикета».
Подтягивала знания чиновников филолог из АлтГУ Елена Гусар.
Ранее altapress.ru писал, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку оскандалившегося главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Чиновник вынудил прыгать сотрудника МЧС за ключами от новых служебных машин.