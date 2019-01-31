Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Подчиненные Томенко изучили особенности делового этикета

Для сотрудников правительства Алтайского края провели обучающий семинар, основной темой которого стал деловой этикет.

Сотрудники правительства Алтайского края.
Сотрудники правительства Алтайского края.
altairegion22.ru

Перед занятием запред правительства Виталий Снесарь вручил особо отличившимся коллегам награды и благодарности губернатора. Потом участники семинара выслушали лекцию на тему: «Деловой этикет как часть общегражданского этикета».

Подтягивала знания чиновников филолог из АлтГУ Елена Гусар.

Ранее altapress.ru писал, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку оскандалившегося главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Чиновник вынудил прыгать сотрудника МЧС за ключами от новых служебных машин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость