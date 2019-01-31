Подчиненные Томенко изучили особенности делового этикета

Для сотрудников правительства Алтайского края провели обучающий семинар, основной темой которого стал деловой этикет.

Перед занятием запред правительства Виталий Снесарь вручил особо отличившимся коллегам награды и благодарности губернатора. Потом участники семинара выслушали лекцию на тему: «Деловой этикет как часть общегражданского этикета».

Подтягивала знания чиновников филолог из АлтГУ Елена Гусар.

Ранее altapress.ru писал, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку оскандалившегося главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Чиновник вынудил прыгать сотрудника МЧС за ключами от новых служебных машин.