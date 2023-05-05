Поддержка и поиск точек развития. Как региональные элиты отреагировали на беседу Путина и Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в режиме видеоконференции встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему о социально-экономическом положении региона. О том, как на эту встречу отреагировали алтайские политики и что об этом думают местные политологи — в материале altapress.ru.

Как восприняли беседу в краевом парламенте?

Одним из первых беседу губернатора с президентом прокомментировал председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. По его словам, прозвучавшая оценка Владимира Путина свидетельствует о поддержке работы губернатора и регионального правительства. Также спикер АКЗС подчеркнул, что Томенко представил актуальную информацию о положении дел и обозначил ключевые направления в работе краевых властей в ближайшем будущем.

«Считаю, губернатор и правительство Алтайского края готовы в ближайшие годы успешно реализовать проекты, которые поддержал президент: реконструкцию дорог, строительство объектов образования и здравоохранения и, конечно, развитие туристической отрасли. Все они входят в число комплексных задач по развитию региона, которые уже воплощаются властями», - считает Александр Романенко.

Александр Романенко. Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

Также Романенко отметил, что «более детальные данные» алтайские парламентарии услышат на предстоящей сессии, где ожидается подробный отчет Виктора Томенко о работе за 2022 год.

Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько отметил, что одной из главных тем беседы стала деятельность регионального правительства по поддержке мобилизованных и прочих военнослужащих, которые участвуют в СВО, а также их семей.

«На самом деле, это большая многогранная работа, которая ведется органами государственной власти. Это и участие в специализированных закупках для Министерства обороны и наших военных частей, а также специальных видов техники, бытовых материалов», - сказал Голобородько.

Денис Голобородько. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

По словам Голобородько, работа ведется и в гуманитарном направлении, и в обеспечении специализированной техникой. Также он отметил те меры поддержки, которые оказываются военнослужащим и приняты в регионе — первоочередное предоставление мест в детских садах, горячее питание школьникам, компенсации, и так далее.

По словам парламентария, эта деятельность ведется в Алтайском крае на высоком уровне. Президент фактически это отметил, давая оценку работе губернатора и всей управленческой команды.

Внимание к краевому центру

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что встреча показала поддержку и положительную оценку президента работы губернатора.

Франк обратил внимание на актуальные для города темы, которые по поручению президента будут рассмотрены в федеральном правительстве. Так, масштабный ремонт ждет дорогу, ведущую из краевого центра в Казахстан.

Вячеслав Франк. Дмитрий Лямзин.

Кроме того, Путин и Томенко обсудили модернизацию барнаульского аэропорта. По словам Франка, реализация проекта с одной стороны, привлечет в город новых гостей, а с другой — улучшит сервис и для самих горожан.

Также Франка порадовало, что губернатор попросил о федеральной поддержке строительства в Индустриальном районе Барнаула школы на 1100 учащихся, а также о строительстве нового здания краевой офтальмологической больницы.

Мнения политологов

По поводу встречи губернатора Томенко и президента Путина высказались и региональные политологи.

Так, профессор кафедры философии и политологии АлтГУ Ярослава Шашкова заявила, что подобные встречи проводятся традиционно в преддверии губернаторских выборов. По ее словам, тот факт, что это уже вторая встреча, свидетельствует о том, что Виктор Томенко рассматривается Кремлем на новый срок.

Ярослава Шашкова. asu.ru.

“Виктор Петрович сохраняет позиции претендента на продление губернаторских полномочий”, – заявила Шашкова.

Доцент кафедры философии и политологии АлтГУ, кандидат исторических наук Сергей Асеев считает, что для губернатора это был определенный отчет о проделанной работе за время его полномочий. При этом ключевой задачей Томенко было не столько отчитаться о достигнутых параметрах, сколько обозначить проблематику и искать варианты будущего развития региона.

“Акцент был сделан на том, что в перспективе рассматривается как точки развития. Понятно, здесь и возможность региона быть одним из лидеров туристической сферы, и необходимость развивать транспортную инфраструктуру, включая дороги и аэропорт”, – отмечает Асеев.

Однако, по словам политолога, говорить о таких перспективах можно только при наличии доступа к ресурсам, предназначение которых в текущих условиях было в значительной степени пересмотрено.

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

Политолог также отметил: губернатор показывает президенту, что работа идет, и это – сигнал для оппозиции.