Поддержка и поиск точек развития. Как региональные элиты отреагировали на беседу Путина и Томенко

Как восприняли беседу в краевом парламенте?
Одним из первых беседу губернатора с президентом прокомментировал председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. По его словам, прозвучавшая оценка Владимира Путина свидетельствует о поддержке работы губернатора и регионального правительства. Также спикер АКЗС подчеркнул, что Томенко представил актуальную информацию о положении дел и обозначил ключевые направления в работе краевых властей в ближайшем будущем.
«Считаю, губернатор и правительство Алтайского края готовы в ближайшие годы успешно реализовать проекты, которые поддержал президент: реконструкцию дорог, строительство объектов образования и здравоохранения и, конечно, развитие туристической отрасли. Все они входят в число комплексных задач по развитию региона, которые уже воплощаются властями», - считает Александр Романенко.
Также Романенко отметил, что «более детальные данные» алтайские парламентарии услышат на предстоящей сессии, где ожидается подробный отчет Виктора Томенко о работе за 2022 год.
Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько отметил, что одной из главных тем беседы стала деятельность регионального правительства по поддержке мобилизованных и прочих военнослужащих, которые участвуют в СВО, а также их семей.
«На самом деле, это большая многогранная работа, которая ведется органами государственной власти. Это и участие в специализированных закупках для Министерства обороны и наших военных частей, а также специальных видов техники, бытовых материалов», - сказал Голобородько.
По словам Голобородько, работа ведется и в гуманитарном направлении, и в обеспечении специализированной техникой. Также он отметил те меры поддержки, которые оказываются военнослужащим и приняты в регионе — первоочередное предоставление мест в детских садах, горячее питание школьникам, компенсации, и так далее.
По словам парламентария, эта деятельность ведется в Алтайском крае на высоком уровне. Президент фактически это отметил, давая оценку работе губернатора и всей управленческой команды.
Внимание к краевому центру
Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что встреча показала поддержку и положительную оценку президента работы губернатора.
Франк обратил внимание на актуальные для города темы, которые по поручению президента будут рассмотрены в федеральном правительстве. Так, масштабный ремонт ждет дорогу, ведущую из краевого центра в Казахстан.
Кроме того, Путин и Томенко обсудили модернизацию барнаульского аэропорта. По словам Франка, реализация проекта с одной стороны, привлечет в город новых гостей, а с другой — улучшит сервис и для самих горожан.
Также Франка порадовало, что губернатор попросил о федеральной поддержке строительства в Индустриальном районе Барнаула школы на 1100 учащихся, а также о строительстве нового здания краевой офтальмологической больницы.
Мнения политологов
По поводу встречи губернатора Томенко и президента Путина высказались и региональные политологи.
Так, профессор кафедры философии и политологии АлтГУ Ярослава Шашкова заявила, что подобные встречи проводятся традиционно в преддверии губернаторских выборов. По ее словам, тот факт, что это уже вторая встреча, свидетельствует о том, что Виктор Томенко рассматривается Кремлем на новый срок.
“Виктор Петрович сохраняет позиции претендента на продление губернаторских полномочий”, – заявила Шашкова.
Доцент кафедры философии и политологии АлтГУ, кандидат исторических наук Сергей Асеев считает, что для губернатора это был определенный отчет о проделанной работе за время его полномочий. При этом ключевой задачей Томенко было не столько отчитаться о достигнутых параметрах, сколько обозначить проблематику и искать варианты будущего развития региона.
“Акцент был сделан на том, что в перспективе рассматривается как точки развития. Понятно, здесь и возможность региона быть одним из лидеров туристической сферы, и необходимость развивать транспортную инфраструктуру, включая дороги и аэропорт”, – отмечает Асеев.
Однако, по словам политолога, говорить о таких перспективах можно только при наличии доступа к ресурсам, предназначение которых в текущих условиях было в значительной степени пересмотрено.
Политолог также отметил: губернатор показывает президенту, что работа идет, и это – сигнал для оппозиции.
“Для оппозиции – это сокращение возможностей безответственной популистской критики ситуации, потому что говорить можно много, но ключевая проблема – где найти ресурсы”, – заявил Асеев.