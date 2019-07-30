Подследственный депутат АКЗС ушел из «Единой России» в оппозицию

30 июля депутат АКЗС Андрей Волков принес в «Единую Россию» заявление об исключении из партии, рассказали altapress.ru в ЕР. К такому решению он пришел по идеологическим причинам. Народный избранник посчитал, что у партии сегодня «нет лица».

Как рассказал руководитель исполкома Барнаульского местного отделения «Единой России» Антон Целевич, членство Волкова и так было приостановлено 15 февраля, когда стало известно об уголовном деле о присвоении и растрате в особо крупном размере.

Волков уверен, что курс «Единой России» не соответствует тем идеалам, из-за которых он когда-то, почти с основания, в нее вступил. Решение уйти далось не просто, цитирует его слова «Банкфакс».

Андрей Волков,

депутат АКЗС:

Что есть партия сегодня? Нет лица, принимающего решение, полная разрозненность и отсутствие партийной работы, в том числе и с избирателями. При этом мне как депутату АКЗС зачастую приходится подчиняться партийной дисциплине и голосовать на сессиях так, «как решила партия». Это, на мой взгляд, не всегда соответствует интересам моих избирателей.

Он не понимает, куда делось «то сплочение по идейному принципу, поддержка, чувство локтя товарища, всеобщее единение», а быть членом ЕР, по его мнению, становится зазорно, но немногие готовы сказать об этом открыто.

Дальнейшую деятельность Волков планирует уже как член «Партии Роста». В рядах партии он займется защитой бизнеса от неправомерного уголовного преследования, о котором «знает не по наслышке». В этом ему поможет знание «внутренней кухни власти».

Депутат уже не раз менял партии. В 2005 году он ушел из «Единой России» (он возглавлял партийную организацию «Молодежное Единство»), в 2010 году покинул партию «Правое дело» и снова примкнул к единороссам.

Сессия АКЗС , 25 мая 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Уголовное дело Андрея Волкова

Как известно, Волкова обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере. По данным следствия с 2012 по 2016 год он вместе с директором УК присваивал платежи жильцов ресурсоснабжающим организациям.

Правоохранители заявляют, что по подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года похищено более 43 млн рублей.

Депутат вины не признал.

Директор УК полностью признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

В 2012 году на Волкова уже заводили уголовное дело: он был учредителем «Прогресс Плюс» и «Коммунал-Элит» и в 2009 году заключил договоры на обслуживание домов. Подрядчики через суд взыскивали 2,7 млн рублей. Волков создал новые одноименные ООО и перевел на их обслуживание многоквартирные жилые дома. Подрядчикам он не заплатил.

Как уже писал altapress.ru, если суд признает Волкова виновным, то он лишится своего кресла в законодательном собрании. Сам депутат говорит, что готов к любому сценарию.